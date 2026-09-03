Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 3/9, vị trí tâm bão số 5 Saudel ở khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 5h ngày 3/9/2026. nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h và suy yếu dần. Đến 4h ngày 4/9, vị trí tâm bão trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h. Đến 4h ngày 5/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Cường độ bão lúc này suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.