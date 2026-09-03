Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/9, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Miền Bắc nắng nóng diện rộng. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/9, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ tập trung trong khoảng 12-16h.

Ngày 4/9, Hà Nội tiếp tục không mưa, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến vẫn ở mức 34-36 độ. Đợt nắng nóng này tại Hà Nội có khả năng kéo dài đến ngày 5/9.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 4/9, nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, chiều và đêm 3/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng sớm nay (3/9), bão số 5 Saudel di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu dần trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 3/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.