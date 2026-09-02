Chiều 2/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin dự báo thời tiết dịp khai giảng năm học 2026-2027 (ngày 4-5/9). Cụ thể:

Ngày khai giảng 5/9, nhiều nơi trên cả nước có nắng. Ảnh: VietNamNet

Khu vực Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng chiều tối và tối ngày 5/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 20-23 độ; Nam Bộ 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 26-30 độ; Nam Bộ 30-34 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực TPHCM: Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông với xác suất mưa 70-80%.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-33 độ.