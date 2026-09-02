Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 2/9, vị trí tâm bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 14h ngày 2/9/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Đến 13h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão chuyển hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h. Đến 13h ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h. Đến 13h ngày 5/9, vị trí tâm bão vẫn ở vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng lớn

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Ngoài ra, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.

Từ Khánh Hòa đến TPHCM và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.