Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (8/9), sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 Tapah đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/giờ.

Trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chệch sang phía Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong tối 8/9. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng lưu ý, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới như: vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa giông, lốc và gió giật mạnh.

Từ chiều 9/9 đến hết ngày 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Do ảnh hưởng hoàn lưu hậu bão số 7, một số nơi ở miền Bắc có mưa lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Tổng lượng mưa từ chiều 9/9 đến hết đêm 10/9, ở khu vực này là 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, đêm 8/9, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Mặc dù bão số 7 đã suy yếu trên đất liền Trung Quốc, nhưng gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động khá mạnh nên cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn khả năng có mưa giông trong 2-3 ngày tới.

Trong đó, đêm 8/9 và ngày 9/9, khu vực này có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đồng thời, áp thấp nhiệt đới cũng khiến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.