Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 7/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh lên cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 15-20km/h.

Bão số 7 đổi hướng từ Tây Bắc sang Bắc Tây Bắc trong chiều tối 7/9. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 7 Tapah, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện giông, lốc và gió giật mạnh.