Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7h sáng nay (8/9), bão số 7 Tapah trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ cấp 11, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 20-25km/giờ. Khoảng 2-3 giờ tới, bão đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Dự báo 12 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển Tây Bắc, 20-25km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Hướng di chuyển của bão số 7 sáng 8/9. Nguồn: NCHMF

12 giờ tiếp theo, bão di chuyển Tây Tây Bắc, 20-25km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Chuyên gia khí tượng lưu ý, mặc dù nước ta không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện giông, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (9/9) đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11/9, khi áp thấp tan dần, mưa ở miền Bắc giảm; từ 12-14/9, trời tạnh ráo, thời tiết mát mẻ.

Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 7 cơn bão. Dự báo, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể đón thêm 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào phía Nam.