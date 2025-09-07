Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 7 (Tapah) hầu như ít dịch chuyển. Đến 7h sáng nay (7/9), vị trí tâm bão vẫn ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 350km về phía Đông Bắc, cách Hồng Kông (Trung Quốc) 450km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Bắc, 10-15km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (8/9), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ tăng lên cấp 10, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đường đi của bão số 7 cập nhật sáng 7/9. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo, 24 giờ sau đó, bão vẫn giữ nguyên hướng, tốc độ di chuyển và có xu hướng suy yếu dần. Đến 7h ngày 9/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro: Cấp 3 (vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông).

Trong 12 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 15-20km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19h, vị trí tâm vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.