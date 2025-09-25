Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Đến 4h ngày 25/9, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo hướng đi của bão số 9 sáng sớm 25/9. Nguồn: NCHMF

Trong 12-24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây, khoảng 20km/h, khoảng trưa nay, đi vào khu vực Quảng Ninh. Sau đó, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-4m; biển động rất mạnh. Tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do bão.

Đáng lưu ý, trên đất liền vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong đó, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; Hải Phòng, Lạng Sơn và phía Đông Bắc Ninh có gió cấp 7-8; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, gió cấp 6.

Từ gần sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Trong đó, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; Tây Bắc Bộ và Nghệ An 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ sáng nay có mưa; từ trưa và chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Chuyên gia cảnh báo, mưa lớn có thể gây kèm giông, đề phòng các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn giông; đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ ngày 25-27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Ngoài ra, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.