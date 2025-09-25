Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm 25/9 đến đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối 25/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 27/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Tổng lượng mưa từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/9, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Dự báo miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to. Ảnh: Thạch Thảo

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 25/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, đêm gió giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; đêm gió giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.