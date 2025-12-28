Ảnh: DW/picture alliance

Theo báo Deustche Well, đêm 26 rạng sáng 27/12, khoảng 10,2cm tuyết đã rơi xuống New York trong khi các khu vực khác của tiểu bang ghi nhận lượng tuyết rơi tới 25cm.

Bob Oravec, nhà dự báo thời tiết tại Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia ở Maryland cho biết: "Tin tốt là trận tuyết rơi dày nhất đã qua. Bão chắc chắn đang giảm dần, chỉ còn một chút tuyết nhẹ ở khu vực đông bắc vào sáng 27/12".

Ảnh: DW/picture alliance

Trang web chuyên theo dõi các chuyến bay Flight Aware cho hay, hơn 1.600 bay đã bị hủy trên toàn nước Mỹ vào ngày 26/12 và thêm 800 chuyến khác bị hủy vào ngày 27/12. Nhiều chuyến bay khác bị hoãn do thời tiết khắc nghiệt. Hầu hết các chuyến bay bị hủy là ở sân bay John F. Kennedy và LaGuardia của New York, sân bay Newark gần đó.

Trước cơn bão tuyết, Thống đốc New York Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hơn một nửa tiểu bang. Bà Hochul tuyên bố: "Sự an toàn của người dân New York là ưu tiên hàng đầu và tôi tiếp tục kêu gọi mọi người hết sức thận trọng trong suốt thời gian có bão".

Video: Sky News

Hôm qua, khi thời tiết quang đãng hơn, nhiều người đã đổ xô tới các công viên ở New York để tận hưởng khung cảnh mùa đông kỳ diệu. Một du khách cho biết, lớp tuyết phủ trắng xóa "thật sự rất đẹp".

Ảnh: UPI

Ảnh: DW/picture alliance

Thống đốc lâm thời của New Jersey, bà Tahesha Way cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. "Cơn bão này sẽ khiến các con đường trở nên nguy hiểm và việc đi lại trong kỳ nghỉ lễ sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi kêu gọi du khách tránh di chuyển trong thời gian có bão và để các đội cứu hộ làm việc trên đường. Người lái xe nên lên kế hoạch cho chuyến đi của mình một cách phù hợp, theo dõi tình hình và tuân thủ tất cả các quy định an toàn".