Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng chiều nay làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của tỉnh từ năm 2012 đến nay. Việc thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả nổi bật, trong đó vốn FDI đạt 2,41 tỷ USD, xếp thứ 5 cả nước.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Thế Đại

Tỉnh đã tổ chức tốt chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân, giải quyết việc làm cho 24.800 lao động, triển khai tích cực chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Nghệ An luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được triển khai đồng bộ, nghiêm túc.

Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp nắm chắc tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được triển khai nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 được triển khai theo kế hoạch.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa. Việc này cần gắn liền với tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ảnh: Thế Đại

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Tỉnh cũng cần tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển; chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Theo Đại tướng, cả nước đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Nghệ An cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt triển khai nội dung này.

Trước đó, sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì tổng duyệt các hoạt động trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Tổng duyệt giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Chương trình giao lưu năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 9-10/7 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bolykhamxay (Lào). Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng và giao lưu hữu nghị như: chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị; thăm, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới; khởi công các công trình dân sinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu giữa nhân dân khu vực biên giới; hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước...