Trong thế giới ô tô, mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau: người chuộng xe Nhật bền bỉ, người mê xe Đức sang trọng, kẻ lại thích xe Mỹ mạnh mẽ. Nhưng với một thợ máy đã từng “mổ xẻ” hàng trăm chiếc xe trong đời, lựa chọn lại dựa trên những gì anh thấy khi chúng bắt đầu hỏng.

Khi mua xe, lời khuyên thực tế nhất lại không đến từ nhà sản xuất, mà từ chính người thợ máy cầm cờ-lê mỗi ngày. Ảnh: Motorbiscuit

Sherwood, một thợ máy kỳ cựu tại xưởng sửa chữa Royalty Auto Service, bang Georgia (Mỹ) đã dành nhiều năm làm việc với các thương hiệu như Lexus, Acura và Mercedes-Benz. Nhưng chính kinh nghiệm đó giúp anh lập nên danh sách “đen", gồm ba thương hiệu ô tô mà bản thân sẽ không bao giờ mua, dù trong hoàn cảnh nào.

Hyundai: Giá mềm nhưng “đắt” theo năm tháng

Khi được hỏi thương hiệu nào anh sẽ tránh xa, Sherwood không cần suy nghĩ và trả lời một cách dứt khoát: “Hyundai. Tôi thấy quá nhiều vấn đề với xe Hyundai". Anh cho biết, điều khiến anh khó chịu không chỉ là chất lượng, mà còn là sự đánh đổi không đáng.

Thương hiệu xe Hyundai được đánh giá có nhiều vấn đề về độ tin cậy. Ảnh: Car And Driver

Theo kinh nghiệm của anh, dù những chiếc xe Hàn Quốc này có thể rẻ hơn vài nghìn đô la so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng chất lượng thực tế lại kém xa. "Chúng có thể rẻ hơn 2.000–3.000 USD so với Toyota hay Honda, nhưng cảm giác lại như thua xa tới 20.000 USD về độ bền và độ tinh tế”, anh nhận xét thẳng thừng.

Nhiều thợ máy khác cũng đồng tình. Các mẫu Hyundai đời cũ thường mắc lỗi hệ thống điện, rò rỉ dầu và xuống cấp nhanh chỉ sau vài năm. Khi hết bảo hành, chi phí sửa chữa ô tô tăng chóng mặt do phụ tùng khó kiếm và thiết kế khó can thiệp. Sherwood kể: “Tôi từng sửa nhiều chiếc Hyundai, và chỉ cần một lần thôi cũng đủ khiến tôi không bao giờ muốn chạm lại.”

KIA: Cùng một công ty, cùng một vấn đề

Sau Hyundai, cái tên tiếp theo Sherwood liệt kê là KIA. Anh chỉ cười và nói ngắn gọn: “Cùng một thứ. Nó chỉ là xe Hyundai đội lốt mà thôi.”

KIA và Hyundai chung nền tảng và công nghệ nên các lỗi kỹ thuật thường giống nhau. Ảnh: KIA

Nhận xét nghe có vẻ gay gắt, nhưng thực tế KIA và Hyundai cùng thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, chia sẻ khung gầm, động cơ và hệ thống điện tử. Vì vậy, những lỗi gặp trên Hyundai gần như cũng xuất hiện ở KIA.

Dĩ nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn chọn KIA nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và giá dễ chịu. Một số dòng xe KIA đời mới gần đây như Sportage hay Seltos được đánh giá cao về trang bị, tiết kiệm nhiên liệu, phong cách, nhưng độ bền thực tế sau 100.000km vẫn là dấu hỏi lớn.

Dưới góc nhìn của một người chuyên “chữa bệnh” cho xe, Sherwood nhận xét: “Vẻ ngoài bóng bẩy không thể bù đắp được những rủi ro bên trong. Nếu cần một chiếc xe để dùng lâu dài, tôi sẽ không chọn KIA.”

Jaguar Land Rover: Sang, đẹp nhưng “đau ví”

Khi được hỏi có thương hiệu xe sang nào cần tránh, Sherwood không ngần ngại nêu tên Jaguar Land Rover. Anh thừa nhận: “Không ai phủ nhận vẻ đẹp của chúng. Nhưng nếu mua để đi lâu dài, tôi sẽ không.”

Dù có giá hời trên thị trường xe cũ nhưng việc sửa chữa xe Jaguar Land Rover thường rất tốn kém. Ảnh: JLR Peoria

Theo anh, vấn đề của thương hiệu Anh quốc này không nằm ở thiết kế hay trải nghiệm lái mà ở độ tin cậy thấp. Các mẫu xe của Jaguar và Land Rover, đặc biệt là đời cũ, thường xuyên gặp lỗi điện, cảm biến, hệ thống treo khí nén và hộp số tự động. Việc sửa chữa tốn kém, trong khi phụ tùng và nhân công đều có giá cao ngất.

“Bạn có thể mua một chiếc Jaguar cũ giá 25.000 USD (hơn 650 triệu đồng), tưởng là hời. Nhưng nếu bộ đèn pha hỏng, bạn sẽ mất đến 8.000 USD (hơn 210 triệu đồng) để thay,” Sherwood chia sẻ.

Trên các diễn đàn như Reddit, không ít chủ xe Jaguar F-Type thừa nhận chi phí bảo dưỡng hàng năm “đốt tiền” thật sự. Theo Sherwood, đó là cái giá phải trả cho sự sang trọng và danh tiếng. Dẫu vậy, anh vẫn công bằng: “Nếu tôi giàu, không phải lo chuyện sửa xe, chắc tôi cũng lái Jaguar Land Rover. Nhưng với người làm nghề như tôi, điều đó không thực tế.”

Khi người sửa xe nói, đáng để nghe

Danh sách “ba thương hiệu ô tô không bao giờ mua” của Sherwood không phải chân lý tuyệt đối. Thực tế, Hyundai và KIA trong những năm gần đây đã cải thiện mạnh mẽ về công nghệ và độ an toàn, trong khi Jaguar Land Rover vẫn là biểu tượng của đẳng cấp.

Tuy nhiên, lời khuyên của thợ máy luôn có trọng lượng vì họ là những người trực tiếp đối mặt với chi phí, lỗi kỹ thuật và những “bệnh kinh niên” của xe. Với Sherwood, một chiếc xe đáng mua không nằm ở logo, mà ở độ bền, khả năng vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Nói cách khác, một chiếc xe đẹp chưa chắc là chiếc xe tốt, và đôi khi cái “giá rẻ” nhất ban đầu lại là cái “đắt” nhất về sau.

Trước khi chọn xe, hãy hỏi những người hiểu rõ từng con ốc của xe bởi đôi khi lời khuyên thực tế nhất lại không đến từ nhà sản xuất, mà từ chính người cầm cờ-lê mỗi ngày.

Theo Motorbicuits

