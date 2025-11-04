Theo các chuyên gia ô tô, Mazda vẫn giữ vững danh tiếng của một thương hiệu Nhật Bản đề cao độ tin cậy. Tuy nhiên, điều này không phải tuyệt đối. Độ bền của xe Mazda phụ thuộc chủ yếu vào công nghệ động cơ, hộp số và lịch sử bảo dưỡng.

Mazda đứng thứ 3 trong danh sách xe cũ đáng tin cậy nhất do Consumer Reports bình chọn. Ảnh: Mazda

Với triết lý "Jinba Ittai" (Nhân mã hợp nhất), từ lâu Mazda đã không chỉ tập trung vào cảm giác lái mà hãng xe Nhật này còn tạo nên một cuộc cách mạng âm thầm trong kỹ thuật cơ khí, giúp họ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Toyota và Honda.

Theo Consumer Reports (Mỹ), Mazda đứng thứ 3 trong danh sách xe cũ đáng tin cậy nhất, và J.D. Power cũng xếp Mazda trong Top 3 thương hiệu đáng tin cậy năm 2025. Những vị trí này không đến từ may mắn mà là kết quả của những lựa chọn kỹ thuật có chủ đích.

Động cơ SkyActiv-G: Khi đơn giản là bền bỉ

Nền tảng độ bền của xe Mazda trong hơn một thập kỷ qua chính là động cơ SkyActiv-G, loại động cơ hút khí tự nhiên, không tăng áp, được sử dụng trên hầu hết các mẫu xe Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-30 và cả MX-5 Miata.

Động cơ SkyActiv-G ít chi tiết phức tạp, giảm thiểu rủi ro hỏng hóc. Ảnh: Otoman

Điểm mạnh của SkyActiv-G nằm ở tỷ số nén cực cao (13:1 hoặc 14:1), ít chi tiết phức tạp, giảm thiểu rủi ro hỏng hóc. Nếu được bảo dưỡng định kỳ, động cơ này có thể vận hành ổn định hàng trăm nghìn km mà không cần đại tu lớn. Nhiều chủ xe gọi vui đây là động cơ "bất khả chiến bại".

Tuy nhiên, không có công nghệ nào hoàn hảo. SkyActiv-G là loại phun xăng trực tiếp (GDI), nên dễ bị đóng cặn carbon trên xupap nạp do hơi dầu từ hệ thống PCV. Khi lớp cặn tích tụ quá dày, xupap có thể kẹt, khiến động cơ rung, yếu và tiêu hao nhiên liệu hơn. Đây không phải lỗi, mà là “đặc tính” của công nghệ GDI.

Vì vậy, xe Mazda đã chạy hơn 150.000 km nên được kiểm tra và vệ sinh hệ thống nạp, đặc biệt là xupap bằng phương pháp bắn trấu hoặc dung dịch chuyên dụng. Làm đúng quy trình này, động cơ sẽ trở lại gần như trạng thái nguyên bản.

Hộp số SkyActiv-Drive: “Bảo thủ” nhưng khôn ngoan

Trong khi nhiều hãng Nhật như Honda hay Toyota theo đuổi hộp số vô cấp CVT để tiết kiệm nhiên liệu, Mazda lại giữ vững lập trường với hộp số tự động 6 cấp SkyActiv-Drive. Quyết định này thể hiện sự bảo thủ nhưng có lý khi hộp số CVT tuy tiết kiệm, nhưng dây đai thép có thể bị trượt hoặc đứt nếu không được bảo dưỡng kỹ.

Ngược lại, hộp số tự động 6 cấp của Mazda là sự kết hợp giữa độ bền của AT truyền thống và khả năng khóa biến mô gần như toàn dải tốc độ. Nó mang lại cảm giác lái chân thật và quan trọng nhất là "lì đòn". Chỉ cần chủ xe thay dầu hộp số định kỳ (40.000–60.000km), hệ thống này có thể hoạt động ổn định đến hơn 300.000km mà không cần đại tu.

Độ bền của các dòng xe Mazda phổ biến

- Mazda3: Thế hệ thứ ba (2013–2018) được xem là đáng tin cậy nhất. Xe có kết cấu đơn giản, dễ bảo dưỡng, chi phí thấp. Tuy nhiên, một số xe cũ có thể gặp lỗi nhẹ về điện như tiếp địa ắc quy, radio hoặc máy phát. Những lỗi này không nghiêm trọng nhưng cần kiểm tra kỹ khi mua.

- Mazda CX-5: Đây là mẫu SUV 5 chỗ bán chạy nhất của Mazda, được đánh giá cao về độ bền khung gầm và động cơ. Một vài xe có thể gặp vấn đề nhỏ ở ống nạp nhiên liệu, giá đỡ kính hoặc giảm xóc, nhưng chi phí sửa chữa không đáng kể. CX-5 thế hệ 2 (2017–2022) gần như không có lỗi nghiêm trọng nào.

Xe Mazda cũ dù có số km cao nhưng vẫn được nhiều người tìm mua. Ảnh: Ngô Minh

- Mazda CX-30: Chiếc crossover này nổi tiếng nhờ cảm giác lái chắc chắn và thiết kế đẹp. Tuy nhiên, nên kiểm tra kỹ dây curoa tổng và bộ tăng dây tự động, vì đây là những chi tiết có thể xuống cấp sau 120.000–150.000km, gây tốn kém nếu hư hỏng.

- Mazda CX-50 và các mẫu mới: Các thế hệ gần đây được trang bị nhiều công nghệ điện tử hơn, nên dễ gặp lỗi phần mềm, cảm biến và ắc quy. Đây là tình trạng phổ biến với mọi xe “đầy công nghệ”, không riêng Mazda.

Dù Mazda nổi tiếng bền bỉ, nhưng mọi thương hiệu đều có thể “xuống sức” nếu bị bỏ bê bảo dưỡng. Khi xem xét mua xe cũ, người mua nên nên ưu tiên động cơ SkyActiv-G (không tăng áp) và hộp số tự động 6 cấp đi kèm lịch sử bảo dưỡng rõ ràng.

Với việc bảo dưỡng đúng cách, một chiếc Mazda dù đã cán mốc 150.000km vẫn đủ tin cậy để đồng hành lâu dài. Nó không chỉ phản ánh kỹ nghệ của người Nhật mà còn là bằng chứng cho triết lý: “Xe tốt không nằm ở số km, mà ở cách nó được chăm sóc.”

