Tôi đang sử dụng một chiếc xe sedan cũ đời 2010. Gần đây, xe xuất hiện tình trạng rung giật và máy yếu rõ rệt. Khi kiểm tra, thợ phát hiện bên trong bình xăng có nhiều cặn bẩn và gỉ sét do sử dụng lâu năm.

Theo kỹ thuật viên ở gara, lớp gỉ này bong ra mạt sắt, cùng với các loại cặn bẩn theo dòng nhiên liệu đi vào bơm xăng và kim phun, khiến hệ thống nhiên liệu hoạt động kém, động cơ không còn ổn định và hao xăng hơn trước.

Bình xăng chứa nhiều cặn bẩn, gỉ sét khiến hệ thống bơm xăng, kim phun... hoạt động kém hiệu quả. Ảnh minh hoạ: Hà Thành

Phía gara đưa ra lời khuyên nên thay một bình xăng mới với giá khoảng 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên cũng gợi ý có thể tháo ra vệ sinh, tẩy gỉ sét và sơn lại cả trong lẫn ngoài với chi phí chỉ dưới 1 triệu, mềm hơn rất nhiều so với thay thế.

Hiện tôi đang phân không biết nên xử lý tạm thời cho tiết kiệm hay thay cả một bình đựng xăng mới để yên tâm sử dụng lâu dài. Và nếu tẩy gỉ, sơn lại thì có được bền hay không?

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia và người có kinh nghiệm sử dụng ô tô cũ. Xin cảm ơn!

Độc giả Văn Xuân (Hoài Đức, Hà Nội)

