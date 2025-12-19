Giáo viên phổ thông duy nhất giành giải A báo chí toàn quốc năm 2025

Giải Diên Hồng là giải thưởng nhằm ghi nhận các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, lan tỏa thông tin về hoạt động của cơ quan dân cử, thúc đẩy sự hiểu biết và tham gia của người dân vào đời sống chính trị đất nước.

Năm 2025, thầy Trần Trung Hiếu và nhóm tác giả được xướng giải A với tác phẩm “Khi Quốc hội đi trước một bước về thể chế” gồm 5 kỳ, đăng trên Tạp chí Lao động Đoàn thể (cơ quan nghiên cứu, truyền thông chính sách của Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận). Là một giáo viên phổ thông, gắn bó hằng ngày với bục giảng và “ngoại đạo” với báo chí, việc thầy Trần Trung Hiếu giành giải A đã gây ấn tượng lớn.

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) gây ấn tượng khi giành giải A báo chí toàn quốc. Ảnh: Thanh Hùng

“Việc viết báo với tôi đơn giản là một cách bày tỏ góc nhìn cá nhân trước những vấn đề thời cuộc, lịch sử mà bản thân trăn trở. Khi biết tác phẩm của mình được xướng tên (giải A) tại một giải thưởng báo chí mang tầm quốc gia, tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Được nhận giải cao tại Giải Diên Hồng là điều tôi chưa dám nghĩ tới. Tôi cũng rất vinh dự khi biết mình là giáo viên phổ thông duy nhất đoạt giải năm nay. Đây là nguồn khích lệ rất lớn để những người làm công tác giáo dục như tôi tin rằng, từ giảng đường, lớp học, vẫn có thể đóng góp tiếng nói trách nhiệm và tâm huyết cho những vấn đề lớn của đất nước”, thầy Hiếu nói.

Thầy giáo xứ Nghệ cho biết, những cột mốc lớn của dân tộc đã khơi nguồn và dẫn dắt thầy cùng nhóm tác giả hình thành loạt bài chính luận này, từ đó gợi mở suy tư về quá khứ, hiện tại và tương lai đất nước.

“Chính dòng chảy lịch sử đã tạo nên cách nhìn và cảm xúc xuyên suốt trong quá trình viết. Ý tưởng cho loạt bài được khơi dậy mạnh mẽ tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025). Trước đó, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội, với thông điệp ‘Quốc hội phải luôn đi trước một bước về thể chế’, đã để lại trong tôi nhiều suy ngẫm”, thầy Hiếu chia sẻ.

Theo thầy, tư tưởng này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò trung tâm, tiên phong của Quốc hội trong tiến trình đổi mới và hoàn thiện thể chế - nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ đó, loạt bài được hình thành và triển khai nhằm làm rõ tầm nhìn, ý nghĩa cũng như những biểu hiện sinh động của tư duy “đi trước một bước về thể chế” trong hoạt động của Quốc hội.

Đây là lần thứ tư thầy Trần Trung Hiếu đoạt giải báo chí toàn quốc. Trước đó, thầy đã ba lần giành Giải Báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam (1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích). Riêng năm 2025, thầy đạt hai giải báo chí cấp quốc gia.

Các bài viết của thầy chủ yếu tập trung vào những vấn đề nóng của giáo dục như bệnh thành tích, chương trình - sách giáo khoa, dạy thêm - học thêm, học thật - thi thật, bạo lực học đường…

Là giáo viên Lịch sử, không qua đào tạo báo chí, thầy Hiếu cho rằng thành công đến từ những trăn trở rất thật của người trong cuộc.

“Tôi đã đi cùng nghề giáo hơn 30 năm, đồng thời có gần 20 năm viết báo như một mối duyên song hành. Những gì tôi viết đều xuất phát từ trái tim, từ sự cảm nhận và trải nghiệm rất thật của một người đứng lớp, của một nhà giáo nhìn giáo dục từ bên trong”, thầy Hiếu chia sẻ.

Không ngại phản biện, đề cao tinh thần xây dựng

Thầy giáo Trần Trung Hiếu cũng được biết đến là người không ngại phản biện, “nói thẳng, nói thật” những vấn đề nóng, bất cập của ngành giáo dục.

“Tất cả những góp ý của tôi chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Chính vì vậy, tôi luôn vững tin”, thầy Hiếu nói.

Thầy Trần Trung Hiếu được biết đến là người không ngại phản biện, “nói thẳng, nói thật” những vấn đề nóng, bất cập của ngành giáo dục. Ảnh: Thanh Hùng

Thầy Hiếu cho rằng giáo dục Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện. Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tiễn vẫn bộc lộ nhiều bất cập, thậm chí là các vấn đề nhức nhối kéo dài.

Từ những điều “mắt thấy, tai nghe” trong đời sống sư phạm, thầy luôn trăn trở và cảm thấy không thể im lặng. Theo thầy, lương tâm nghề giáo thôi thúc phải lên tiếng, bày tỏ quan điểm về những vấn đề cốt lõi của giáo dục, lan tỏa các giá trị đúng đắn, nhân văn, đồng thời thẳng thắn phản biện những chủ trương, chính sách còn bất cập. Tuy vậy, phản biện phải đúng mực: Góp ý chứ không công kích, thẳng thắn nhưng thiện chí, vì sự tiến bộ chung.

Thầy Trần Trung Hiếu trong một giờ dạy Lịch sử với học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Ảnh: Thanh Hùng

Điều thầy Hiếu còn trăn trở nhất là câu chuyện bệnh thành tích kéo dài nhiều năm, gây ra những hệ lụy, làm méo mó mục tiêu giáo dục và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy - học. Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực học đường ở lứa tuổi học sinh cũng đang diễn biến ngày càng phức tạp, để lại những tổn thương nặng nề về tinh thần, thậm chí đe dọa đến tính mạng các em.

“Tôi luôn ý thức rằng, tiếng nói của mình chỉ là một ý kiến nhỏ. Nhưng nếu sự lên tiếng đó xuất phát từ trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp và từ tình yêu thật sự với học trò, với giáo dục thì tôi tin nó vẫn có giá trị, ít nhất là để cùng xã hội nhìn thẳng vào vấn đề, đối thoại một cách tử tế và tìm lời giải cho tương lai”, thầy Hiếu chia sẻ.