Bé Nguyễn Bảo An (SN 2015) và Nguyễn Bảo Minh (SN 2019, ở thôn Trương Xá, xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) là nhân vật trong bài viết: “Hai con thơ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình kiệt quệ mong được cứu giúp”.

Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Nghĩa Dân trao số tiền 147.155.205 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Mơ có hai con mắc bệnh hiểm nghèo.

Đầu năm 2020, bé Bảo An kêu đau nhức răng và cơn đau ngày một tăng. Khi gia đình đưa con lên bệnh viện ở Hà Nội kiểm tra, bác sĩ cho biết bé An bị loạn sản xơ xương. Đây là căn bệnh hiếm gặp, kéo dài và không thể điều trị dứt điểm. Từ năm 2022 đến 2025, bé An phải trải qua 6 lần phẫu thuật tạo hình.

Năm 2022, bé Bảo Minh cũng được chẩn đoán mắc bệnh viêm tủy xương hàm mạn tính. Bé Minh đã trải qua 2 lần phẫu thuật và đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Từ khi hai đứa trẻ bệnh tật liên miên, chị Nguyễn Thị Mơ (mẹ của hai bé) phải ở nhà chăm sóc con nên không đi làm được. Mỗi tháng, chị đưa các con đi viện ba lần. Mọi gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai chồng chị.

Tuy nhiên, cùng lúc hai con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Mơ không thể cáng đáng nổi. Gia đình đã vay mượn hơn 300 triệu đồng để chữa bệnh cho hai con nhưng vẫn không đủ.

Cảm thương hoàn cảnh hai bé, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 147.155.205 đồng để hai bé có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền trên đã được Báo VietNamNet trao cho gia đình.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nghĩa Dân, gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của hai cháu Bảo An và Bảo Minh.

“Chúng tôi mong Báo VietNamNet tiếp tục quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác ở địa phương”, bà Hạnh chia sẻ.