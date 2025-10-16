Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) vừa trao số tiền 148.326.868 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2008 ở thôn Bắc Dũng, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên), là nhân vật trong bài viết: “Đau lòng cảnh con nằm viện cấp cứu, bố ở nhà đột ngột qua đời”.

Số tiền 148.326.868 đồng, tấm lòng bạn đọc Báo VietNamNet giúp em Nguyễn Thị Thùy Dung vượt qua khó khăn.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, tối 13/6/2025, trên đường từ Hải Phòng trở về nhà, Dung gặp tai nạn khi chỉ cách nhà khoảng 3km. Vụ tai nạn khiến Dung bị chấn thương nặng.

Dung được cấp cứu tại Bệnh viện Hưng Yên, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong đêm. Bác sĩ cho biết, em bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, vì vậy, ca mổ khẩn cấp diễn ra ngay sau đó.

Trong lúc con gái còn hôn mê, ngày 29/7/2025, ông Nguyễn Trọng Hùng (cha của Dung) bất ngờ đột quỵ và qua đời. Ông Hùng vốn là nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn, để có tiền nuôi vợ và các con, ngoài làm ruộng ông còn tranh thủ làm thêm công nhân. Sự ra đi đột ngột của ông là cú sốc quá lớn đối với bà Hoa.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em Dung số tiền 148.326.868 đồng. Số tiền này đã được Báo trao tận tay Dung và gia đình.

Bà Hoa xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn.

“Số tiền của mọi người giúp đỡ thực sự rất quý giá, giúp cháu Dung có điều kiện tiếp tục chữa bệnh. Rất may, hiện cháu đã được xuất viện về nhà để tiếp tục điều trị phục hồi và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ”, bà Hoa chia sẻ.