Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, cậu bé Đặng Tiến Dũng (SN 2011, ở xã Đại Thanh, TP Hà Nội) – nhân vật trong bài viết: 'Mẹ ơi, con không sợ chết, nhưng đau thế này con sợ lắm…'.

Báo VietNamNet cùng Hội chữ Thập đỏ xã Đại Thanh trao số tiền 188.763.838 đồng của bạn đọc giúp đỡ cậu bé Đặng Tiến Dũng

Dũng là học sinh lớp 9 của Trường THCS Tả Thanh Oai (xã Đại Thanh). Nhiều năm liền Dũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, đoạt giải trong các kỳ thi tiếng Anh.

Tháng 6/2025, Dũng đột ngột sốt cao. Nghĩ con chỉ bị ốm thông thường nên gia đình chủ quan không đưa con vào viện thăm khám. Sau đó, cơn sốt cứ kéo dài không dứt buộc chị Phạm Thị Nhài phải đưa Dũng đến Bệnh viện Thăng Long. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ nghi ngờ Dũng bị vỡ ruột thừa và chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn để phẫu thuật nội soi.

Tại đây, bác sĩ thông báo Dũng không bị vỡ ruột thừa, mà trong ổ bụng xuất hiện một khối u bất thường cần phải kiểm tra chuyên sâu. Kết quả sinh thiết cuối cùng xác nhận Dũng mắc ung thư phần mềm thể hiếm gặp và nguy hiểm.

Trong thời gian chờ sinh thiết, Dũng không may nhiễm cúm B nên phải chuyển sang Bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị.

Biến cố tiếp tục ập đến khi khối u bất ngờ vỡ, gây chảy máu qua đường rốn. Dũng được cấp cứu khẩn cấp. Từ đó đến nay, Dũng trải qua nhiều lần truyền hóa chất, phải chịu đựng những cơn đau đớn khi khối u rò dịch. Cơ thể ngày càng gầy gò, nhưng ánh mắt em vẫn le lói niềm hy vọng.

Chị Nhài cho biết, từ khi phát hiện bệnh, chi phí điều trị cho Dũng đã lên tới 200 triệu đồng, chưa kể nhiều khoản phát sinh khác. Bệnh tình của Dũng phải sử dụng thuốc đích – loại thuốc đặc trị có chi phí rất cao, vượt quá khả năng của gia đình.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình chị Nhài vô cùng khó khăn. Cả nhà sống trong căn nhà nhỏ tại thôn Tả Thanh Oai. Hai vợ chồng chị Nhài là lao động tự do, thu nhập không ổn định.

Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh, Dũng đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 188.763.838 đồng của bạn đọc giúp đỡ Dũng đã được chuyển đến gia đình.

“Gia đình chúng tôi cảm ơn Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ con trong lúc khó khăn. Hiện Dũng vừa được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị, Số tiền của mọi người giúp đỡ gia đình sẽ dành để chữa bệnh và mua thuốc cho con”, chị Nhài xúc động chia sẻ.