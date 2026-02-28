MS 2026.050

Sáu năm cha, con cùng vào viện chạy thận

Tìm về ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1965) ở xóm Trù Sơn 4, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình có tới 7 nhân khẩu nhưng gần như không có tài sản đáng giá.

Mỗi tuần 3 lần, cha con ông Nguyễn Đình Sơn và Nguyễn Đình Thông lại bắt xe vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cách nhà hơn 50km để chạy thận

Suốt 6 năm qua, ông Sơn và con trai là anh Nguyễn Đình Thông (SN 1994) đều phải chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An), cách nhà hơn 50km.

Hay tin có khách đến, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1962, vợ ông Sơn) đang làm cỏ lúa ngoài đồng vội vã trở về.

Chưa kịp vào nhà ngồi nghỉ, giọng bà nghẹn lại: “Ông nhà tôi chạy thận từ năm 2016. Đến năm 2020 thì con trai tôi cũng bị suy thận. Từ đó đến nay, suốt 6 năm ròng rã, hai cha con ông Sơn cùng vào viện chạy thận. Mấy năm trước ông Sơn còn có sức, nhưng từ năm ngoái đến nay yếu đi trông thấy, có lúc phải dìu mới đi được”.

Gia đình 3 thế hệ sống trong gian nhà cấp 4 chật hẹp, gần như không có tài sản đáng giá. Ảnh: T.H

Ngồi cạnh bà Hạnh là chị Hoàng Thị Nga (SN 1998, vợ anh Thông). Chị Nga vừa bế con nhỏ hơn 1 tuổi, vừa cặm cụi cấy tóc giả để kiếm thêm thu nhập. Chị chia sẻ thêm, đầu năm 2020, chị nên duyên với anh Thông.

Đến tháng 9/2020, chỉ mấy tháng sau ngày cưới, anh Thông thấy sức khỏe giảm sút, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán anh bị suy thận. Tin dữ khiến cả gia đình suy sụp. Kinh tế vốn đã kiệt quệ vì ông Sơn chạy thận nhiều năm, nay thêm người con trai trẻ bước vào hành trình chạy thận triền miên.

Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tuần 3 lần, hai cha con ông Sơn lại bắt xe xuống viện để chạy thận. Một mình chị Nga chưa đầy 30 tuổi gánh trên vai 3 con nhỏ. Con đầu của chị là bé Nguyễn Đình Lộc (SN 2021) thường xuyên mắc viêm phổi, hầu như tháng nào cũng phải vào viện điều trị, mẹ chồng tuổi cao sức yếu. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên người phụ nữ trẻ.

Bà Hạnh sụt sùi kể lại nỗi khổ khi có chồng và con trai cùng chạy thận. Ảnh: T.H

Căn nhà cấp 4 ẩm thấp, chật chội là nơi ba thế hệ cùng nương tựa. Thu nhập của đại gia đình chỉ trông vào 2 sào ruộng khoán, khoản trợ cấp bảo trợ xã hội của ông Sơn và số tiền ít ỏi chị Nga kiếm thêm từ việc làm tóc giả.

Trong khi đó, chi phí chạy thận, thuốc men và các khoản phát sinh của hai cha con ông Sơn mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, con số quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình.

Để duy trì sự sống cho chồng và cha chồng, chị Nga đã vay mượn anh em, họ hàng hơn 300 triệu đồng. Nay không còn ai có khả năng giúp đỡ thêm.

Cha và chồng cùng chạy thận, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, mọi gánh nặng đè lên vai người phụ nữ trẻ chưa đầy 30 tuổi. Ảnh: T.H

“Mẹ chồng tôi tranh thủ làm xong cỏ lúa rồi xuống viện chăm hai cha con chạy thận. Sức khỏe bà yếu đi nhiều nên mọi việc ở nhà tôi lo liệu hết. Tôi chỉ mong chồng tôi có cơ hội được ghép thận để còn đi làm nuôi bố mẹ và các con”, chị Nga cho hay.

Người đàn ông trẻ khát khao được ghép thận để làm trụ cột

Khi nghe tin có PV Báo VietNamNet đến nhà, dù đang điều trị tại viện, hai cha con ông Sơn vẫn vội vã bắt xe vượt quãng đường hơn 50km về nhà để gửi lời cầu cứu.

Chi phí chạy thận, thuốc men và các khoản phát sinh của hai cha con ông Sơn mỗi tháng hơn 10 triệu đồng. Ảnh T.H

Anh Thông nghẹn ngào: “Tôi thương mẹ, thương vợ lắm. Tôi chỉ mong được ghép thận, sức khỏe ổn định trở lại để chăm lo cho 3 con nhỏ nên người, có cơ hội báo hiếu cha mẹ”.

Chia sẻ với PV, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Hà Nguyễn Bùi Phương, cho biết: Gia đình ông Sơn có hoàn cảnh rất đặc biệt khi cả hai cha con cùng chạy thận nhiều năm, kinh tế ngày một sa sút. Anh Thông còn trẻ, con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định, mẹ lại già yếu. Chính quyền địa phương tha thiết mong cộng đồng xã hội quan tâm, ủng hộ để gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong ngôi nhà thấp bé này có 2 người đàn ông trụ cột đang chạy thận. Ảnh: T.H

Rời căn nhà nhỏ ở xóm Trù Sơn 4, hình ảnh những u cục nổi rõ do quá trình bắt ven chạy thận lâu ngày của hai cha con ông Sơn cùng lời khẩn cầu của anh Thông khiến bất cứ ai chứng kiến cũng day dứt.

Trong ngôi nhà có tới 7 miệng ăn, nơi hai trụ cột đều gắn đời mình với máy chạy thận, hy vọng lớn nhất của họ lúc này là có cơ hội được ghép thận để tiếp tục sống khỏe, làm chỗ dựa cho gia đình.

Bạn đọc giúp gia đình ông Nguyễn Đình Sơn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.050 (ông Nguyễn Đình Sơn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Đình Thông (con trai ông Sơn) theo địa chỉ: Xóm Trù Sơn 4, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0329536127