MS 2026.047

Những ngày đầu năm mới, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp của anh Trịnh Văn Kỳ (SN 1982, tổ dân phố 3, Nam Hà, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) chìm trong không khí tang thương. Bố anh qua đời đến nay còn chưa mãn tang, giờ con gái anh, bé Trịnh Anh Thơ bất ngờ ra đi khiến anh Kỳ không chịu được cú sốc lớn này.

Bàn thờ con kê sát giường trong gian bếp chật, ám ảnh đến nhói lòng

Trong gian nhà cấp 4 chật hẹp, phía ngoài là bàn thờ bố anh, còn bên trong gian bếp chật hẹp là bàn thờ cô con gái nhỏ, bên cạnh là chiếc giường cũ kỹ, nơi ngủ nghỉ của cha con anh Kỳ.

Trong không gian tù túng, khói hương quẩn quanh di ảnh trẻ thơ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng thấy nghẹn lòng.

Nhìn lên di ảnh con gái, anh Kỳ không giấu được nước mắt khi kể về biến cố ập đến và số phận bất hạnh của con. Sáng mùng 3 Tết, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nghĩ bé Trịnh Anh Thơ chỉ đi chơi quanh xóm rồi sẽ về. Nhưng chờ mãi không thấy con, anh hốt hoảng nhờ anh em, họ hàng tỏa đi tìm khắp nơi song vẫn bặt vô âm tín.

Đến chiều mùng 5 Tết (ngày 21/2), anh Kỳ chết lặng khi nhận tin dữ: thi thể con gái 8 tuổi được phát hiện dưới hồ nước gần nhà. Biến cố đau lòng xảy ra giữa những ngày đầu năm mới, phủ bóng tang thương lên căn nhà nghèo.

“Bé con mang số khổ. Mới 2 tuổi mẹ đã bỏ đi, từ đó thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Cháu lại không nhanh nhẹn, bình thường như những đứa trẻ khác. Lúc mất, con vẫn ra đi khi bụng còn đói…”, anh Kỳ nghẹn giọng.

Nhắc đến tên con, người cha lặng người. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì thực tại khắc nghiệt đã ập đến. Trong căn nhà trống trước hụt sau, không có tài sản đáng giá, anh không xoay nổi vài triệu đồng để lo mai táng cho con gái.

Bất lực, anh phải tìm đến người thân, hàng xóm vay mượn mỗi người một ít để lo quan tài, nơi chôn cất và hương khói cho con.

Gian bếp tồi tàn cũng là nơi đặt giường ngủ, nơi anh lập bàn thờ con gái

“Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ một phần chi phí mai táng và vay mượn thêm khắp nơi, tôi mới lo được hậu sự cho con. Nhưng đến giờ vẫn còn nợ khoảng 30 triệu đồng. Với tôi, khoản nợ ấy không biết bao giờ mới trả nổi”, anh thở dài.

Khoản nợ tiền mai táng càng trở nên nặng nề khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình vốn đã chật vật suốt nhiều năm qua của anh.

Anh Kỳ cho biết cuộc đời mình lận đận nên con cái cũng thiệt thòi. Mang khiếm khuyết ở tay và chân, sức khỏe yếu, ngoài 35 tuổi anh mới lập gia đình. Vợ anh cũng không nhanh nhẹn như người bình thường, cuộc sống vì vậy càng thêm chật vật.

Vợ chồng anh lần lượt sinh được hai con. Thế nhưng khi con gái lớn 3 tuổi, Anh Thơ vừa tròn 2 tuổi thì người mẹ rời bỏ gia đình, để lại ba bố con nương tựa vào nhau. Từ đó đến nay, anh một mình gồng gánh nuôi con trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Suốt nhiều năm, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của phường. Thu nhập chỉ dựa vào vài cuốc xe ôm, đắp đổi qua ngày. Gần đây, sức khỏe anh suy giảm, chiếc xe máy cũ kỹ hư hỏng liên tục khiến anh gần như mất nguồn thu nhập, cuộc sống càng thêm khốn khó.

Tai ương liên tiếp ập xuống, đẩy cuộc đời người cha tật nguyền vào ngõ cụt. Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi thì gánh nặng mưu sinh và khoản nợ mai táng vẫn lơ lửng trên đầu. Không nghề nghiệp ổn định, anh chỉ làm thuê việc vặt, ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh.

Căn chòi nhỏ xuống cấp, mưa dột, nắng hắt nhưng anh cũng không có tiền sửa sang. Tương lai phía trước của hai cha con vẫn mịt mờ giữa vòng xoáy khó khăn và nợ nần.

Ngôi nhà cũ kỹ, xập xệ của cha con anh Kỳ trống trước hụt sau, chẳng có gì đáng giá

Ông Nguyễn Trọng Đại, tổ trưởng tổ dân phố 3, Nam Hà (phường Thành Sen) cho biết, anh Kỳ là hộ nghèo nhất tổ dân phố, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người đàn ông tật nguyền một mình nuôi hai con nhỏ trong căn nhà xuống cấp, thiếu thốn đủ bề.

Mới đây, con gái thứ hai không may qua đời khiến anh rơi vào cảnh cùng cực. Để lo mai táng cho con, anh phải vay mượn khắp nơi, hiện vẫn còn nợ nần. “Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để gia đình anh Kỳ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và có điều kiện nuôi con thơ khôn lớn”, ông Đại chia sẻ.

Bạn đọc giúp anh Trịnh Văn Kỳ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.047 (anh Trịnh Văn Kỳ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Trịnh Văn Kỳ theo địa chỉ: Tổ dân phố 3, Nam Hà, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0374704651.