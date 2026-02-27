MS 2026.049

Nặng gánh mưu sinh tuổi xế chiều

12h, bất chấp trời nắng nóng gay gắt, bà Bùi Thị Đông (SN 1957, ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM) lại dắt chiếc xe ve chai cũ ra khỏi ngõ. Dặn vội đứa cháu nhỏ nấu cơm chiều, bà nổ máy, bắt đầu mưu sinh để có tiền mua thức ăn cho 3 đứa cháu nội.

Ở tuổi 69, bà Đông chưa từng có một ngày thảnh thơi. Bà và chồng là ông Phạm Anh Văn (SN 1952, đã mất) có một người con trai là Phạm Văn Khu (SN 1983). Không may, anh Khu bị câm, điếc bẩm sinh và không biết chữ. Lớn lên, anh kết hôn với một người phụ nữ khiếm thính.

Vợ chồng con trai đều bị khiếm khuyết, dù tuổi đã cao, bà Đông vẫn phải mưu sinh để nuôi 3 đứa cháu nội. Ảnh: Hà Nguyễn

Vợ chồng anh Khu đều khuyết tật, không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống phụ thuộc phần lớn vào công việc nhặt ve chai của ông bà Đông.

Bà Đông nghẹn ngào kể: “Vợ chồng Khu đều khuyết tật nên sinh con mà không biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng. Các cháu khát sữa, ốm đau khóc gọi bố mẹ nhưng vì khiếm thính nên vợ chồng Khu không hay biết.

Từ khi các cháu chào đời, vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc. Có lúc tôi ẵm hai đứa, ông Văn bế một đứa, rồi tất tả pha sữa, đút cháo, dỗ ngủ. Mỗi khi các cháu đau ốm, chúng tôi vất vả đến mức ốm theo”.

Để nuôi các cháu nhỏ, hai ông bà cùng nhau đi nhặt ve chai. Mỗi ngày, nếu may mắn, ông bà kiếm được khoảng 200.000 đồng. Có hôm, cả hai chỉ nhặt được một ít, bán ra chưa đầy 100.000 đồng.

Bà Đông cố gắng nhặt ve chai, ngày cao nhất được khoảng 100.000 – 150.000 đồng, nhưng những hôm mưa gió, không đi được, coi như không có đồng nào. Ảnh: Hà Nguyễn

Trong khi đó, vợ chồng anh Khu ở nhờ nhà cậu ruột (em trai của bà Đông) tại quận Bình Tân (cũ), TPHCM và làm việc lặt vặt tại cửa hàng kinh doanh thạch cao của cậu. Nhờ sự đùm bọc của người em trai, gia đình bà Đông mới có thể duy trì cuộc sống và lo cho các cháu.

Biến cố dồn dập, nguy cơ cháu phải nghỉ học

Ba năm trước, ông Văn phát hiện mắc ung thư dạ dày. Từ đó, sức khỏe ông suy giảm nhanh chóng, không thể lao động. Mọi gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai người vợ già.

Cuối năm 2025, bệnh tình ông trở nặng, chỉ nằm một chỗ. Không có thu nhập, bữa cơm hằng ngày của gia đình phần lớn trông chờ vào sự hỗ trợ của hàng xóm.

Giữa tháng 1/2026, ông Văn đột ngột qua đời. Nén đau thương, bà Đông đưa chồng về quê ở tỉnh Hưng Yên mai táng, rồi vội vã trở lại TPHCM tiếp tục chăm lo cho các cháu.

Ông Văn qua đời sau nhiều năm bạo bệnh, gánh nặng mưu sinh đè lên vai bà Đông. Ảnh: Hà Nguyễn

Từ đó đến nay, một mình bà gồng gánh nuôi 3 cháu nội: Phạm Yến Linh (lớp 11), Phạm Phúc An (lớp 9) và Phạm Phúc Đạt (lớp 5). Trong đó, cháu Phúc Đạt bị mất khứu giác bẩm sinh.

Mỗi sáng, bà dậy sớm lo cơm nước, đưa đón cháu đi học rồi mới bắt đầu đi nhặt ve chai đến tối. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu, thu nhập ngày cao nhất mới được khoảng 100.000 – 150.000 đồng. Những hôm mưa gió, không nhặt đủ ve chai để bán, bà coi như không có đồng nào.

Thu nhập giảm sút, 4 bà cháu phải thắt lưng buộc bụng. Buổi sáng, các cháu chỉ ăn cơm nguội trước khi đến lớp. Cả nhà hầu như không dám mua thêm gì ngoài gạo và đồ dùng học tập.

Hằng ngày, sau khi đưa cháu nhỏ đi học, bà Đông mới bắt đầu đi nhặt ve chai. Ảnh: Hà Nguyễn

Khi rau xanh tăng giá, bà cũng không dám mua. Để cải thiện bữa ăn, bà xin thùng xốp, “cõng” đất lên mái nhà người em trai cho ở nhờ để trồng rau.

“Các cháu rất ngoan và chăm học. Ở trường, thầy cô, bạn bè thương yêu, hỗ trợ nhiều lắm. Tôi chỉ cố lo cho các cháu ngày 3 bữa cơm. Nhưng với hoàn cảnh này, tôi sợ các cháu phải nghỉ học giữa chừng.

Nguyện vọng duy nhất của tôi là các cháu được tiếp tục đến trường. Tôi mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, mạnh thường quân”, bà Đông nói trong nước mắt.

Ông Phan Minh Trọng, Trưởng ấp 2 (xã Vĩnh Lộc) xác nhận, gia đình bà Đông thuộc diện hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

“Con trai bà khuyết tật bẩm sinh, thu nhập ít; chồng bà vừa qua đời vì bệnh tật. Hiện một mình bà phải lao động nặng nhọc để nuôi 3 cháu nội ăn học trong khi tuổi đã cao, thu nhập bấp bênh”, ông Trọng nói.

Chiếc xe cũ kỹ này là phương tiện duy nhất để bà Đông kiếm tiền nuôi 3 cháu nội. Ảnh: Hà Nguyễn

Giữa cái nắng gắt, hình ảnh người bà 69 tuổi lặng lẽ nhặt ve chai kiếm từng đồng tiền lẻ để nuôi 3 cháu nội khiến nhiều người xót thương. Hơn lúc nào hết, gia đình bà Đông rất cần sự chung tay của cộng đồng để các cháu nhỏ có thể tiếp tục con đường học tập, không phải dang dở giữa chừng vì nghèo khó.

Bạn đọc giúp bà Bùi Thị Đông có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.049 (bà Bùi Thị Đông) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Bùi Thị Đông theo địa chỉ: Kế A4/38, Ấp 2, xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Số điện thoại: 0389636878.