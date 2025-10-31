MS 2025.294

Trong tay luôn cầm chắc chiếc nạng hỗ trợ đi lại, em Lương Thị Kiều Dung (SN 2008, xã Phú Giáo, TPHCM) chẳng mấy khi nghĩ đến nỗi đau của bản thân. Điều khiến cô bé 17 tuổi này trăn trở hơn cả là người cha đang bệnh tật khắp người, không có nổi viên thuốc giảm đau để duy trì sự sống.

Sau khoảng thời gian lao động gắng sức, ông Chánh cùng lúc mắc nhiều bệnh trong người

Gia đình Dung liên tiếp gánh chịu nhiều bi kịch. Mẹ em mắc bệnh tâm thần, đã bỏ nhà đi suốt 7 năm nay không tin tức. Người anh trai vì ham chơi, không chịu làm ăn, cũng rời bỏ nhà, bặt vô âm tín, chỉ còn hai bố con Dung nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Cha của Dung, ông Lương Chánh (SN 1964) mắc cùng lúc nhiều căn bệnh: tim, dạ dày, viêm phổi và gãy cung sau xương sườn. Dù được phát hiện bệnh cách đây gần 2 năm, song vì nghèo túng, ông không có điều kiện đến bệnh viện điều trị.

Thương cha, cô bé dở dang việc học khi mới lớp 7 để đi làm thuê kiếm tiền. Chưa đủ tuổi lao động, Dung chỉ được nhận làm phụ bán quần áo, mỗi tháng kiếm được 5 triệu đồng.

Thế nhưng, bất hạnh tiếp tục ập đến. Trong lúc đi làm về, Dung bị tai nạn giao thông gãy chân, phải nằm viện điều trị thời gian dài. Khi xuất viện, vì chưa đi lại bình thường, em không thể tiếp tục công việc cũ, đành chuyển qua bán vé số để duy trì cuộc sống.

“Trước đây em phụ bán cho cửa hàng quần áo nhưng từ khi gặp tai nạn, chân cẳng thế này nên họ không nhận nữa. Em chỉ biết đi bán vé số loanh quanh để có chút tiền mua đồ ăn cho cha, nếu em cũng ở nhà thì cha em chết mất”, Dung chia sẻ trong nước mắt.

Sau tai nạn, vết thương của Dung vẫn chưa lành, cần được chăm sóc và tái khám, nhưng vì quá nghèo, em đành chịu đựng. Hai cha con sống lay lắt qua ngày bằng số tiền ít ỏi từ những tờ vé số bán được. Nhiều hôm không đủ ăn, họ phải vay mượn hàng xóm.

Cũng chính lúc Dung mất sức lao động, ông Chánh là trụ cột duy nhất lại phát bệnh nặng hơn. Ông thường xuyên khó thở, toàn thân mệt mỏi. Sau khi đi khám, bác sĩ cho biết bệnh tim, phổi của ông đã tiến triển xấu do không được điều trị theo chỉ định.

“Cha em cả một đời vất vả. Từ ngày mẹ, anh trai bỏ đi, cha cũng bắt đầu đổ bệnh. Vậy mà cha vẫn ráng đi bốc củi để cho em học hết lớp 7. Em chỉ mong cha khoẻ mạnh để làm chỗ dựa cho em, vì mất cha là em mồ côi. Em thế nào cũng được, chỉ xin các nhà hảo tâm cứu cha em thôi”, cô bé 17 tuổi bật khóc.

Bà Phạm Thanh Xuân, trưởng ấp Đồng Tâm, cho biết: “Gia đình ông Chánh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Con gái lại bị tai nạn gãy chân nên không đi làm được, kinh tế gia đình rất khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để hai cha con ông Chánh vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”.

Nghĩ đến tương lai mịt mờ của con gái, ông Chánh luôn cảm thấy dằn vặt

Giữa thành phố rộng lớn, cô bé Kiều Dung vẫn lặng lẽ lê bước với đôi nạng trên tay, bán từng tờ vé số để kiếm tiền mua thuốc cho cha. Em chỉ mong cha khỏe mạnh để em có chỗ dựa, không bị mồ côi.

