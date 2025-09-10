MS 2025.243

Là một học sinh xuất sắc, những năm cấp 3, Nguyễn Trọng Bằng (SN 1998) từng đạt giải khuyến khích Olympic tiếng Anh toàn quân, giành huy chương đồng Olympic Toán quốc gia. Em được kết nạp Đảng nhờ phẩm chất và thành tích học tập vượt trội.

Em Nguyễn Trọng Bằng không may mắc bệnh hiểm nghèo, phải sống cảnh thực vật suốt 5 năm qua.

Thời điểm đó, nhiều trường đại học danh tiếng muốn tuyển thẳng Bằng, nhưng năm 2016, em chọn Học viện Biên phòng vì nghĩ gia cảnh khó khăn, vào Quân đội sẽ giúp bố mẹ không phải lo tiền học, đồng thời môi trường quân ngũ sẽ rèn luyện bản thân tốt hơn.

Nào ngờ, biến cố xảy ra khi Bằng học năm thứ 3. Năm 2019, em đột ngột xuất hiện triệu chứng run chân tay. Bằng được đưa xuống Bệnh viện Quân y 103 thăm khám, nhưng suốt ba tháng ròng rã vẫn không tìm ra nguyên nhân. Sau đó, nhờ hội chẩn của bốn bệnh viện lớn, bác sĩ mới chẩn đoán em mắc bệnh Wilson – một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến đồng tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương não, gan và các cơ quan khác.

Bằng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị khoảng 9 tháng, rồi về Viện 5 Ninh Bình. Từ đó, cứ sáu tháng em lại phải tái khám.

Tuy nhiên, bệnh ngày càng biến chứng nặng nề như teo não, xơ gan, cứng khớp tay chân. Gần 5 năm nay, Bằng phải đặt ống xông từ mũi xuống dạ dày để ăn uống vì cơ họng cứng, không thể nuốt. Từ khi phát bệnh khoảng 6 tháng, Bằng chỉ có thể nghe và hiểu nhưng không thể nói.

Bố mẹ nghèo bán cả nhà để cứu con trai nhưng bệnh tình của Bằng ngày càng nặng hơn khiến gia đình lâm cảnh kiệt quệ.

Từ một chàng trai trẻ với bao ước mơ, nay sự sống của em trở nên mong manh. Các bác sĩ thẳng thắn chia sẻ, bệnh này chỉ có thể dùng thuốc duy trì, không thể chữa khỏi.

“Còn nước còn tát”, gia đình đã làm đủ mọi cách để cứu con. Trước đây, bố mẹ Bằng sinh sống ở TP Ninh Bình, làm lao động tự do. Thế nhưng, chi phí chữa bệnh quá tốn kém, lên đến gần 2 tỷ đồng.

Năm 2021, gia đình buộc phải bán nhà ở Ninh Bình, chuyển về quê ở xã Rạng Đông, dựng căn nhà tạm trên đất ông bà nội. Tiền bán nhà cũng nhanh chóng cạn, họ phải vay thêm 400 triệu đồng để chữa bệnh cho Bằng. Đến nay vẫn chưa trả được.

Bố Bằng tiếp tục lao động tự do, còn mẹ phải ở nhà chăm sóc em. Bằng có một chị gái và một em út. Để san sẻ gánh nặng, em gái út cũng đã đi làm phụ giúp cha mẹ.

Thời gian gần đây, tình trạng Bằng ngày càng tồi tệ, biến chứng sỏi thận, nhiễm trùng máu tái phát, xơ gan, teo não. Do sức khỏe quá yếu, em không thể phẫu thuật sỏi thận.

Bệnh viện khuyên gia đình đưa em về nhà, chỉ có thể duy trì sự sống bằng thuốc và chăm sóc.

Gia đình kiệt quệ, bà Nguyễn Thị Huyền (mẹ Bằng) nghẹn ngào: “Giờ con mắc quá nhiều biến chứng, gia đình tôi ngày đêm lo lắng vô cùng. Chi phí hàng tháng hơn 12 triệu đồng, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm tất cả để giữ mạng sống cho con, được ngày nào hay ngày đó”.

Trong căn nhà nhỏ hẹp, tạm bợ, nhìn Bằng nằm thở khò khè, đôi mắt vô hồn, cơ thể teo tóp, ai cũng xót xa.

Từng là sinh viên Học Viện Biên Phòng, chàng trai trẻ Nguyễn Trọng Bằng với bao ước mơ, hoài bão nhưng hiện giờ sự sống của em trở nên mong manh.

Ông Lê Nam Thắng – Tổ trưởng tổ dân phố 7, xã Rạng Đông – cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Huyền đặc biệt khó khăn. Cháu Nguyễn Trọng Bằng học rất giỏi nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, phải sống cảnh thực vật nhiều năm nay. Gia đình đã đưa cháu đi nhiều nơi chữa trị, rất tốn kém. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ cháu và gia đình vượt qua khó khăn”.