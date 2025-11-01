MS 2025.295

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, chị dâu của chị Hà Thị Quy (SN 1994, trú tại thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, tỉnh Lào Cai), tai họa xảy ra vào sáng ngày 4/10. Hôm đó, chị Quy cùng mẹ lên nương làm cỏ. Khi dùng lửa đốt để chuẩn bị gieo trồng vụ mùa mới thì bất ngờ, căn bệnh tâm thần của chị phát cơn, khiến chị co giật và ngã vào đống lửa đang cháy lớn.

Chị Hà Thị Quy bị tâm thần phát bệnh ngã vào đống lửa bỏng nặng toàn thân

Do tuổi cao, sức yếu, bà Hoàng Thị Thảo (75 tuổi, mẹ chị Quy) chỉ biết hô hoán kêu cứu trong tuyệt vọng. Khi mọi người chạy đến thì toàn thân chị Quy như ngọn đuốc sống gào thét trong đau đớn. Rất may, chị được đưa đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện địa phương, rồi sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực cấp cứu - Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bệnh nhân Hà Thị Quy nhập viện trong tình trạng bỏng lửa nặng 34% ở vùng lưng, hai mông và hai chân. Hiện chị Quy đã phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới đùi trái và cắt hoại tử.

Chị Thuỷ cho biết, chị Quy mắc bệnh tâm thần từ khi 14 tuổi, đến nay chị vẫn chưa lập gia đình, sống cùng bố mẹ già yếu. Bố chị Quy là ông Hà Văn Lần đã 79 tuổi, còn mẹ chị - bà Hoàng Thị Thảo cũng đã 75 tuổi. Hai ông bà đều già yếu, lại mang bệnh trong người, thường xuyên phải đi viện điều trị.

Trong khi nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy, trồng ngô, khoai, sắn. Các anh chị em của chị Quy cũng đều khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều. Cuộc sống của cả gia đình quanh năm rơi vào cảnh thiếu thốn.

Chị Quy còn phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém

Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng do bỏng nặng, chị Quy phải dùng nhiều thuốc ngoài nên chi phí điều trị vô cùng tốn kém.

Theo gia đình chia sẻ, do vùng bỏng ở phần chân đang có nguy cơ hoại tử cao muốn điều trị tốt nhất để giữ lại chân cho chị Quy thì phải điều trị nhiều loại thuốc ngoài đắt tiền. Trung bình mỗi ngày chi phí thuốc men khoảng 10 triệu đồng.

Để có tiền cứu con, ông bà Lần phải vay mượn khắp nơi, thậm chí vét hết từng bơ thóc cuối cùng trong nhà bán để gom góp tiền thêm chi phí điều trị cho con gái. Tuy nhiên, đến lúc này, gia đình đã hết cách.

Lau vội giọt nước mắt, chị Thủy nghẹn ngào nhìn em dâu đang nằm bất động trên giường bệnh: “Thương em nó lắm, nhưng giờ gia đình chúng tôi đã kiệt quệ, không còn biết vay mượn ở đâu nữa. Bố mẹ già yếu, đau ốm thường xuyên, anh em trong nhà cũng khó khăn cả”.

Gia cảnh khó khăn, ông bà Lần không còn khả năng xoay xở cho con điều trị bệnh

“Bệnh nhân có tiền sử động kinh, đang được điều trị cấp cứu tích cực, tiên lượng nặng, cần theo dõi lâu dài. Rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để bệnh nhân có thêm cơ hội sống”, bác sĩ Nguyễn Thái Ngọc Minh cho biết.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (chị dâu chị Quy): thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0352700144 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.295 (chị Hà Thị Quy) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081