MS 2025.293

Trên giường bệnh, bé Thào Thị Dua nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt và yếu ớt đến xót xa. Ở khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bé Dua là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong khoa. Bố mẹ bé là anh Thào A Dũng và chị Cháng Thị Dính, dân tộc H’Mông, đến từ thôn Phú Tỷ, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.

Bị ngã từ trên cao, bé Thào Thị Dua bị chấn thương sọ não, tính mạng nguy kịch

Vì kinh tế gia đình quá khó khăn nên hai vợ chồng anh Dũng quyết định rời quê, xuống Bắc Ninh làm công nhân, mong có chút thu nhập để nuôi ba con nhỏ. Thế nhưng, vợ chồng anh mới đi làm được một tháng thì biến cố ập đến.

Chiều ngày 18/10, khi đang chơi cùng các anh em ở nhà bà nội, bé Dua không may ngã từ tầng hai (cao khoảng 3m) xuống đất do căn nhà không có lan can bảo vệ. Cú ngã khiến bé hôn mê sâu, đầu chảy máu nhiều.

Gia đình vội đưa bé đi cấp cứu tại Trạm Y tế Yên Minh, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Trước tình trạng nguy kịch, bé tiếp tục được chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức.

Bố mẹ bé Dua là lao động nghèo, không có đủ tiền chạy chữa cho con

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé Dua bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng trán hai bên. Ca phẫu thuật khẩn cấp diễn ra ngay sau đó, các bác sĩ đã nỗ lực lấy máu tụ, cầm máu và mở nắp sọ giảm áp.

Bác sĩ cho biết, hiện tại, bé Dua vẫn đang thở máy, dùng kháng sinh chống phù não, tiên lượng nặng. Nếu bé tỉnh lại, quá trình điều trị sẽ còn rất dài và tốn kém. Tiền thuốc men hiện đã lên tới 4 triệu đồng mỗi ngày, số tiền này quá sức với vợ chồng anh Dũng.

Ngoài Dua, vợ chồng anh Dũng còn hai con nhỏ khác, một bé 5 tuổi và bé 3 tuổi. Bé Dua là con út. Khi bố mẹ đi làm xa, cả ba con được gửi bà nội trông nom cùng bác ruột.

Khi bé Dua gặp nạn, để lo viện phí điều trị cho con, gia đình anh Dũng đã phải chạy vạy vay mượn anh em, họ hàng ở quê mới được 20 triệu đồng. Giờ mỗi ngày lại phải lo tiền thuốc men, chi phí sinh hoạt… khiến họ cạn kiệt mọi nguồn lực, không còn khả năng xoay xở.

Trong ánh mắt của người cha trẻ, sự lo lắng và bất lực xen lẫn nỗi đau tột cùng. “Chúng tôi mới đi làm được hơn một tháng, chưa kịp dành dụm được đồng nào thì con gặp nạn. Suốt hơn một tuần qua, gia đình chạy vạy khắp nơi nhưng quê nghèo, chẳng ai có đủ tiền cho vay thêm nữa. Giờ vợ chồng tôi cũng hết sạch tiền rồi, chẳng biết mai này lấy đâu ra tiền thuốc cho con…”, anh Dũng nghẹn ngào nói.

Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức, thông tin, bệnh nhi Thào Thị Dua (2 tuổi) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Hiện bé được điều trị hồi sức tích cực, tiên lượng xấu.

Gia đình thuộc diện khó khăn, dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng do tai nạn nghiêm trọng, chi phí điều trị phát sinh rất lớn, vượt quá khả năng chi trả.

Gia đình bệnh nhân khó khăn, bé Dua đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Trao đổi với PV, bà Cháng Thị Chẩu, Bí thư chi bộ thôn Phú Tỷ xác nhận, bé Thào Thị Dua (2 tuổi) là con anh Thào A Dũng. Vừa qua, cháu Dua không may bị ngã phải xuống bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Hoàn cảnh gia đình anh Dũng khó khăn, hai vợ chồng đều đi làm thuê xa nhà, thu nhập thấp, không có điều kiện chữa trị cho con.

Hiện tình trạng của bé Dua vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Dù các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa, nhưng sự sống của em vẫn mong manh. Giữa phòng bệnh lạnh lẽo, cô bé người H’Mông nằm bất động giờ chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để giành giật lại sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Thào A Dũng: Thôn Phú Tỷ, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0355149683. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.293 (bé Thào Thị Dua ) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081