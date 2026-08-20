Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 35.837.868 đồng của bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Thị Ánh (SN 2008, ở tổ dân phố Trung Chính, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Vừa thi xong tốt nghiệp, nữ sinh nghèo nhận hung tin phải ghép gan”.

Chị Lê Thị Dung (SN 1984, mẹ của Ánh) cho biết, gia đình rất khó khăn nên số tiền bạn đọc ủng hộ là nguồn động viên lớn đối với gia đình. Chị bày tỏ lòng biết ơn tới bạn đọc Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của con gái.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 35.837.868 đồng cho em Nguyễn Thị Ánh

“Thời gian tới sẽ là quãng đường chữa bệnh rất gian nan của cháu. Tôi hy vọng với sự quan tâm, chia sẻ của các mạnh thường quân, cháu Ánh sẽ có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. Hiện gia đình vẫn đang chờ bệnh viện có nguồn gan phù hợp để ghép cho cháu. Gia đình tôi tiếp tục phải vay mượn để khi có gan ghép, có đủ kinh phí chữa trị cho con”, chị Dung chia sẻ.

Trước đó, như Báo VietNamNet đã thông tin, Ánh mắc teo mật bẩm sinh. Suốt 18 năm qua, em gắn bó với bệnh viện và trải qua nhiều đợt điều trị kéo dài. Vừa thi xong tốt nghiệp THPT, Ánh lại nhận tin dữ khi được chẩn đoán xơ gan, lách to.

Theo các bác sĩ, ghép gan là cơ hội duy nhất để kéo dài sự sống cho Ánh.

Gia đình chị Dung có 3 người con thì cả 3 đều mắc bệnh từ nhỏ. Con trai đầu Nguyễn Văn Quân (SN 2003) nhiều lần phải phẫu thuật xương hàm mặt và bàng quang do dị tật. Cứ vài năm, Quân lại phải lên bàn mổ khi phần xương mặt phát triển bất thường. Con trai út Nguyễn Tuấn Anh (SN 2018) từng phẫu thuật thoát vị bẹn khi còn nhỏ. Riêng Ánh là người phải điều trị lâu dài nhất.

Anh Nguyễn Văn Lâm (chồng chị Dung) làm thuê với thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chị Dung bán rau ngoài chợ, số tiền kiếm được chủ yếu dùng để trang trải sinh hoạt và thuốc men cho các con. Rất mong cộng đồng tiếp tục giúp đỡ để Ánh có chi phí ghép gan.