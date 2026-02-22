Chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1983, ở thôn 4, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), nhân vật trong bài viết: “Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ: 'Bố không còn nữa, mẹ đừng bỏ các con”.

Báo VietNamNet cùng Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Tiên Hưng trao số tiền hơn 522 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Oanh

Năm 2010, sau thời gian dài mệt mỏi, suy nhược, anh Vũ Mậu Phương (SN 1974, chồng chị Oanh) thăm khám mới biết mình mắc ung thư phổi. Thương vợ vất vả, con còn nhỏ, anh cố gắng điều trị bằng mọi cách để níu giữ sự sống.

Đến năm 2018, bệnh tình của anh Phương trở nặng. Gia đình đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để chữa bệnh cho anh nhưng cuối cùng, anh Phương vẫn không qua khỏi. Năm 2020, anh Phương ra đi để lại người vợ trẻ cùng hai con thơ dại.

Từ ngày chồng mất, chị Oanh gồng mình làm thêm đủ nghề, chỉ mong các con không cảm thấy thiếu thốn. Thương mẹ, hai anh em Vũ Anh Đức (SN 2008) và Vũ Thu Huyền (SN 2010) luôn chăm chỉ học tập và đỡ đần việc nhà.

Thế nhưng, số phận thật nghiệt ngã. Tháng 11/2024, chị Oanh thấy ngực sưng đau. Chị đi khám tại một số bệnh viện gần nhà nhưng không phát hiện bệnh. Linh cảm chẳng lành, chị quyết định lên Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) thăm khám. Kết quả khiến chị lặng người: chị bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn vào xương.

Từ ngày mắc bệnh, chị Oanh cố gắng chống chọi với bệnh tật với hy vọng được nhìn các con khôn lớn, trưởng thành. Mỗi lần nhìn các con, lòng chị lại quặn thắt.

“Cháu sợ lắm… sợ một hôm nào đó về nhà mà không còn thấy mẹ nữa” – Huyền nói lí nhí, giọng run run, khiến bất cứ ai nghe cũng nghẹn lòng.

Cảm thương hoàn cảnh gia đình chị Oanh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ chị số tiền 522.777.772 đồng để chị Oanh có thêm động lực và điều kiện chữa bệnh. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình.

Thay mặt gia đình chị Oanh và địa phương, ông Nguyễn Gia Mạnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Tiên Hưng gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình chị Oanh lúc khó khăn.

Ông cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục là cầu nối, thông qua Báo VietNamNet, để kịp thời hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.