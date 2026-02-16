Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền xã Quỳ Hợp trao số tiền 40.408.656 đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình ông Lê Văn Quý. Ảnh: T.H

Gia đình ông Lê Văn Quý (76 tuổi), nhân vật trong bài viết: “Cả gia đình bệnh tật, vợ chồng nghèo xứ Nghệ sống trong cảnh cùng cực”, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Quý bị di chứng chất độc da cam từ những ngày tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Nam. Còn vợ ông, bà Phạm Thị Thức (SN 1952) là TNXP, bị tai biến, liệt nhẹ.

Con trai lớn của ông bà là Lê Văn Đại (SN 1980), bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam ngay từ khi lọt lòng. Con thứ 2, anh Lê Văn Thắng (SN 1982), bị tai nạn lao động năm 2022 dẫn tới liệt nửa người.

Trong căn nhà nhỏ ở xóm Quang Thịnh, 4 con người bệnh tật nương tựa, bấu víu vào nhau sống qua ngày bằng tiền trợ cấp từ chế độ chất độc da cam, bệnh binh mất sức lao động của ông Quý và tiền bảo trợ xã hội của bà Thức. Ngày qua ngày, hai vợ chồng già bệnh tật vẫn phải gắng gượng để chăm sóc, nuôi dưỡng hai người con trai từ miếng ăn đến việc vệ sinh cá nhân.

Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình ông Quý, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ số tiền 40.408.656 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình.

Bà Phạm Thị Thức rưng rưng đón nhận món quà của bạn đọc giúp đỡ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

"Số tiền trên sẽ giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều, có tiền thuốc men, ăn uống cho cả gia đình 4 người bệnh tật, nhất là chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026", bà Thức xúc động nói.