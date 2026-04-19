Chị Hoàng Thị Thanh (SN 1973, trú thôn Kinh Nhuận, xã Tân Gianh) là nhân vật trong bài viết: “Dậy từ 3h cào hến nuôi mẹ già, con nhỏ, người phụ nữ đau ốm không tiền đi khám” đã nhận được số tiền 55.786.673 đồng do bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ. Ngoài ra, chị còn nhận thêm 22 triệu đồng từ các mạnh thường quân khác.

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền xã Tân Gianh, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 55.786.673 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thị Thanh. Ảnh: Hải Sâm

Chị Thanh hiện sống cùng mẹ già là bà Hoàng Thị Thảo (SN 1930) và con trai nhỏ Hoàng Ngọc Cảnh (SN 2016) trong căn nhà xuống cấp, chật chội. Là con út trong gia đình đông con, chị chỉ học hết lớp 2 rồi sớm mưu sinh bằng nghề mò cua, cào hến, hái rau.

Cuộc đời nhiều truân chuyên, chị lập gia đình muộn nhưng hôn nhân đổ vỡ sau gần hai năm. Sau đó, chị sinh con và một mình nuôi con nhỏ cùng mẹ già đau yếu.

Hàng ngày, chị phải dậy từ 3h sáng, ngâm mình dưới nước đến trưa để cào hến. Ngày nào may mắn, chị kiếm được khoảng 5kg hến, bán với giá 12.000–15.000 đồng/kg. Mùa đông không có hến, chị đi nhặt ve chai, hái rau, thu nhập chỉ vài chục nghìn đồng.

Do hoàn cảnh khắc nghiệt, từ nhỏ, bé Cảnh đã theo mẹ lên thuyền mưu sinh. Nhiều năm dầm mình dưới nước khiến cả hai mẹ con mắc bệnh xương khớp, có lúc đau đến không đứng vững nhưng chưa từng có điều kiện đi khám.

Căn nhà xuống cấp của mẹ con chị Thanh. Ảnh: Hải Sâm

Đón nhận số tiền của bạn đọc hỗ trợ, chị Thanh xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi có số tiền lớn như vậy. Tôi sẽ dành dụm để đi khám bệnh và lo cho con. Xin cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khó khăn”.