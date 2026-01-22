Bé Đinh Nguyễn Thảo My (SN 2025, ở xóm 1, thôn Vân Tiền, xã Trung Thuần) là nhân vật trong bài viết: “Bé 8 tháng tuổi mắc 3 bệnh bẩm sinh, cha mẹ cùng đường không có tiền cứu”. Từ khi sinh ra, Thảo My đã mắc nhiều bệnh bẩm sinh hiểm nghèo: phình đại tràng, hội chứng Down và một lỗ thủng ở tim.

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị trao số tiền 104.187.000 đồng đến gia đình bé Đinh Nguyễn Thảo My. Ảnh: H. Sâm

Tháng 8/2025, chị Nguyễn Thị Ánh hạ sinh Thảo My. Sau ít ngày bú mẹ, bé đột ngột nôn ói, tím tái toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán Thảo My bị phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung) do đoạn ruột cuối không có tế bào thần kinh, gây tắc ruột, ứ đọng phân và hơi, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bé được điều trị ở bệnh viện tuyến dưới 1 tháng rồi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị tiếp hơn 2 tháng, trải qua ca mổ giai đoạn 1 và phải mang hậu môn nhân tạo.

Về nhà chưa lâu, Thảo My lại nhập viện vì nhiễm trùng hậu môn. Bé tiếp tục trải qua ca mổ lần hai để cắt nối ruột, theo dõi khả năng thông ruột.

Thảo My còn bị thủng một lỗ ở tim. Các bác sĩ cảnh báo, nếu lỗ thủng lớn dần, bé sẽ phải phẫu thuật gấp sau Tết. Ngoài ra, bé còn bị chẩn đoán mắc hội chứng Down, chậm phát triển, có nguy cơ ảnh hưởng đến trí tuệ.

Sau sinh, hai mẹ con chị Ánh nằm viện triền miên. Để có tiền chữa bệnh cho con, chị dồn hết tiền tích góp được, bán sạch hơn 2 tạ lúa dành dụm, chồng chị cũng phải ứng lương âm tới 13 triệu đồng và vay mượn thêm anh em, bạn bè. Đến nay, chi phí điều trị cho con đã gần 170 triệu đồng.

Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình bé Thảo My, các bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ số tiền 104.187.000 đồng. Chị Ánh cho biết, ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua quỹ Báo, gia đình còn nhận được hơn 21 triệu đồng từ các mạnh thường quân giúp đỡ trực tiếp.

“Chưa bao giờ tôi cầm trên tay số tiền lớn như thế. Số tiền này gia đình tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh cho con. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet và chính quyền địa phương đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”, chị Ánh nghẹn ngào nói.