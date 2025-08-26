Ngày 21/8, đại diện Báo VietNamNet đến thăm và trao số tiền 63.671.130 đồng tới em Trần Thị Linh (thôn Báu Ân, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh), là nhân vật trong bài viết: "Xin cơ hội để nữ sinh nghèo mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo chạm ước mơ làm cô giáo", đăng trên Báo VietNamNet ngày 4/8/2025.

Đại diện Báo VietNamNet đã số tiền 63.671.130 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ cô nữ sinh nghèo hiếu học.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa qua, Linh đạt 27,75 điểm ở khối C20. Nguyện vọng của em là được học tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ An.

Song, nhìn lại hoàn cảnh gia đình, Linh chỉ bật khóc bởi mơ ước của em là được làm cô giáo, nhưng hoàn cảnh hiện tại rất khó thực hiện vì em không còn bố, mẹ thì đã đi lấy chồng, em còn phải chăm nom cô ruột bị bệnh từ nhỏ.

Khi vừa chào đời, Linh đã yếu ớt, thường xuyên phải nhập viện điều trị các bệnh như hội chứng thận hư, xơ gan và lupus ban đỏ. Tuổi thơ của em gắn bó với bệnh viện nhiều hơn là ở nhà.

Năm 2008, khi mới tròn 2 tuổi, Linh phải nhập viện cấp cứu vì căn bệnh hiểm nghèo. Để có tiền viện phí và thuốc men cho con, bố Linh đã phải bươn chải làm đủ nghề. Nhưng tai ương bất ngờ ập, trong một lần đi mua cháo mang vào viện cho Linh, bố Linh không may gặp tai nạn và tử vong tại chỗ.

Bố mất, một mình mẹ Linh vừa chăm Linh ở viện, vừa tranh thủ làm thuê kiếm tiền lo thuốc men cho Linh. Khi Linh lên 6 tuổi, mẹ đi bước nữa. Từ đó, Linh sống cùng ông nội và người cô ruột bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ.

Mọi chi tiêu sinh hoạt của hai cô cháu đều trông vào số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng của ông nội. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, ông nội Linh qua đời, để lại hai cô cháu côi cút trong căn nhà nhỏ ở thôn Báu Ân.

Sau khi hoàn cảnh của Linh được Báo VietNamNet chia sẻ, Linh được các bạn đọc, mạnh thường quân giúp đỡ số tiền 63.671.130 đồng. Món quà này đã được PV VietNamNet trao tận tay Linh.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, Linh xúc động nói: "Ngoài số tiền được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ, em còn được một mạnh thường quân hứa sẽ hỗ trợ em mỗi tháng 2 triệu đồng trong suốt 4 năm học đại học. Em sẽ cố gắng chăm chỉ học hành, sau này có công việc ổn định để chăm sóc cô ruột. Em xin cảm ơn Báo VietNamNet, các mạnh thường quân đã hỗ trợ, giúp đỡ để em có cơ hội thực hiện ước mơ ở giảng đường đại học".