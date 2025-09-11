Em Tống Thị Ánh (trú tại thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân vật trong bài viết: "Thủ khoa nghèo có nguy cơ phải dừng học vì mẹ mất, bố trầm cảm, chị ung thư".

Báo VietNamNet trao món quà hơn 81 triệu đồng tới nữ sinh Tống Thị Ánh.

Ánh mồ côi mẹ từ khi mới 3 tháng tuổi. Dù sống trong gia cảnh khốn khó – bố bị sang chấn tâm lý, chị gái mắc ung thư máu, ông nội già yếu – nhưng Ánh luôn là học sinh giỏi của trường. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua, em đạt 28 điểm, trở thành thủ khoa khối C của Trường THPT Hương Sơn.

Ước mơ của Ánh là trở thành giáo viên. Tuy nhiên, sau kỳ thi, nguy cơ em phải gác lại giảng đường đại học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Ông Tống Trần Hồng (80 tuổi, ông nội của Ánh) cho biết, Ánh lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà. Khi Ánh mới 3 tháng tuổi thì mẹ mất, một thời gian sau bố em mắc bệnh trầm cảm. Vài năm gần đây, chị gái của Ánh lại phát hiện bị ung thư máu.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ với số tiền 81.227.675 đồng. Khoản tiền này đã được đại diện Báo trực tiếp trao tới gia đình Ánh.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, Ánh xúc động chia sẻ: “Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua Báo VietNamNet, còn có một số mạnh thường quân đã hỗ trợ em hơn 20 triệu đồng. Em sẽ dành một phần để chữa bệnh cho chị gái, phần còn lại chi phí cho việc học tập.

Em quyết định theo học ngành Sư phạm Tiểu học của Trường Đại học Sư phạm Huế. Em xin cảm ơn Báo VietNamNet đã kịp thời làm cầu nối, giúp đỡ và chia sẻ khi em gặp khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người”.