Mới đây, đại diện Báo VietNamNet đã về xã Quỳnh Lâm, tỉnh Nghệ An, trao số tiền 96.872.526 đồng tới gia đình bé Khoa. Đây là món quà của bạn đọc nhằm giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình nhân vật trong bài viết: "Sự sống của bé trai 'đếm bằng hơi thở', người mẹ nghèo khẩn thiết xin giúp đỡ".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 96.872.526 đồng tới gia đình bé Chu Đăng Khoa.

Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày biết tin con trai đầu lòng mắc bạo bệnh, chị Đặng Thị Vân (SN 1990, mẹ của bé Khoa) vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong căn nhà cấp 4 của bà ngoại ở cuối xã Quỳnh Lâm, chị Vân vừa chăm sóc con trai, vừa gạt nước mắt vì không biết lấy đâu ra tiền để đưa con đi chữa trị.

Khi mới cất tiếng khóc chào đời, Khoa là một bé trai khỏe mạnh, bụ bẫm. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa kéo dài bao lâu thì tai họa ập đến với gia đình nhỏ của chị Vân.

Khi được 5 tháng tuổi, bé Khoa yếu dần, tay chân mềm oặt, khó nuốt, khó thở. Gia đình đưa bé đi khắp nơi để khám bệnh, đến khi xét nghiệm gen mới nhận được kết quả bé mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA tuýp 1) – thể nặng nhất trong nhóm bệnh này.

Bác sĩ cho biết đây là căn bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, làm thoái hóa các tế bào thần kinh vận động, khiến trẻ mất khả năng vận động, ăn uống, hô hấp… Dù trí não vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng cơ thể bé đang dần bị tê liệt.

Theo các bác sĩ, nếu không kịp thời tiêm thuốc, 90% trẻ mắc SMA tuýp 1 sẽ không qua khỏi trước 2 tuổi. Loại thuốc điều trị là Zolgensma – thuốc gen đắt nhất thế giới (khoảng 35–40 tỷ đồng) – cũng là liều hy vọng duy nhất dành cho trẻ mắc SMA tuýp 1, và cần được tiêm càng sớm càng tốt trước khi bệnh tiến triển nghiêm trọng hơn.

Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bé Khoa, nhiều bạn đọc đã gửi về quỹ báo số tiền 96.872.526 đồng để giúp đỡ bé. Món quà này đã được đại diện Báo trao tận tay gia đình bé Chu Đăng Khoa.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, chị Đặng Thị Vân xúc động chia sẻ: "Món quà của bạn đọc Báo VietNamNet là số tiền rất lớn, rất quý giá đối với gia đình. Tôi xin cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân và sự kết nối kịp thời của Báo VietNamNet. Sự sống của con rất mong manh vì căn bệnh hiểm nghèo. Tôi ước sẽ có phép màu đến với gia đình để con trai của chúng tôi sớm khỏe mạnh".