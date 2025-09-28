Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa mang đến khoảnh khắc ấm áp và truyền cảm hứng khi chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cuộc gặp với bà Susan, 102 tuổi, trên mạng xã hội. Clip thu hút 7,6 triệu lượt xem trên Facebook, 24 triệu lượt trên X. Ông Obama hài hước viết kèm: “Susan, tôi hy vọng mình trông được như bà khi 102 tuổi”. Đoạn clip nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bình luận từ người hâm mộ khắp nơi.

Trong video, ông Obama bước đến chào cụ bà với nụ cười thân thiện: “Ồ, thật vui được gặp bà”. Bà Susan đáp lại: “Tôi thật hạnh phúc khi được ở đây và gặp một người tuyệt vời như ông”. Sau đó, ông Obama hỏi: “Điều tôi muốn biết nhất là bà ăn gì để vài năm nữa tôi cũng được như bà? Hay là do gene tốt?”.

Ông Obama gặp cụ bà 102 tuổi. Ảnh chụp clip.

Bà Susan bật cười và trả lời ngắn gọn: “Rau xanh, bánh ngô”. Một người đứng cạnh liền đùa rằng sáng nào cụ bà cũng ăn thịt xông khói, khiến ông Obama bật cười và nói vui rằng bác sĩ của ông hẳn sẽ có ý kiến về thực đơn này. Khoảnh khắc gần gũi làm bùng nổ tiếng cười của những người có mặt quanh đó và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Times of India, điều khiến câu trả lời của bà Susan trở nên đặc biệt chính là sự giản dị. Thay vì một chế độ ăn kiêng cầu kỳ, những món ăn mà cụ bà nhắc đến đều quen thuộc: rau xanh, bánh ngô và chút thịt xông khói để thêm niềm vui. Với nhiều người, câu trả lời giống như một triết lý sống thu nhỏ - duy trì thói quen đều đặn, tận hưởng những niềm vui nhỏ trong bữa ăn và không quá khắt khe với bản thân.

Nhiều nghiên cứu quy mô lớn cho thấy việc ăn nhiều trái cây và rau củ giúp giảm nguy cơ tử vong, bệnh tim mạch, đột quỵ và một số loại ung thư. Hầu hết các chế độ ăn tốt cho tuổi thọ đều bao gồm ăn rau củ quả mỗi ngày (thường chia theo tỉ lệ 2 phần trái cây và 3 phần rau).

Ngoài giá trị dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh bối cảnh xã hội và cảm xúc cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Những bữa ăn quây quần, cảm giác hài lòng khi thưởng thức món ăn yêu thích có thể giảm căng thẳng, cải thiện tinh thần và củng cố mối quan hệ xã hội - tất cả đều góp phần tạo nên sức khỏe lâu dài tốt hơn. Kết nối xã hội là yếu tố tốt cho tuổi thọ: người có mối quan hệ bền chặt và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội sống lâu hơn và ít mắc bệnh mạn tính hơn. Khoảnh khắc bà Susan cười nói cùng ông Obama chính là minh chứng sinh động cho những tương tác xã hội góp phần giúp con người lão hóa một cách khỏe mạnh.