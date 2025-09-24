Bác sĩ Kasamatsu, công tác tại Bệnh viện Kasamatsu ở thành phố Kainan, khám bệnh ngoại trú ba ngày mỗi tuần, chủ yếu cho các bệnh nhân quen. Bà mặc áo blouse trắng, vừa kiểm tra hồ sơ bệnh án vừa ân cần trò chuyện với mọi người, nở nụ cười hiền hậu.

“Huyết áp của ông hơi cao. Lần sau ông nhớ mang theo sổ ghi chép thuốc nhé”, bà nói với một bệnh nhân.

Bệnh viện được thành lập năm 1909 và gần 80 năm qua, bà Kasamatsu đã khám chữa cho người dân. Châm ngôn hành nghề của bà rất rõ ràng: “Điều tốt nhất là lắng nghe những gì bệnh nhân muốn nói”.

Theo Asia News, hiện nay, con trai thứ hai của bà Kasamatsu - ông Satoshi, 68 tuổi - giữ chức giám đốc bệnh viện còn vợ ông, bà Hitomi, 61 tuổi, là trưởng khoa điều dưỡng. Cả hai đều rất tin tưởng mẹ.

“Mẹ tôi rất giỏi tạo ra một bầu không khí thân thiện. Bệnh nhân tin cậy bà”, ông Satoshi cho biết. Trong khi đó, bà Hitomi kể: “Mẹ tâm tình cả những chuyện vụn vặt, điều đó dường như giúp bệnh nhân bớt căng thẳng”.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến cuối năm 2022, có khoảng 340.000 bác sĩ đăng ký hành nghề, trong đó có 86 người từ 98 tuổi trở lên.

Bác sĩ Teru Kasamatsu. Ảnh: The Yomiuri Shimbun

4 loại rau nên ăn thật nhiều

Bà Kasamatsu sinh năm 1925 tại thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama, là con út trong gia đình có 5 anh chị em.

Bà chọn nghề y vì chiến tranh leo thang khi bà đang là nữ sinh trung học. Chứng kiến nhiều phụ nữ mất chồng vì chiến tranh, cha bà khuyên bà nên học để tự nuôi sống bản thân.

Bà học tập chăm chỉ và trở thành bác sĩ vào năm 1948. Năm 24 tuổi, bà kết hôn với ông Shigeru - bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Khi ông Shigeru tiếp quản Bệnh viện Kasamatsu từ cha mình, bà bắt đầu làm việc tại đây cùng chồng.

Hai vợ chồng cùng điều hành bệnh viện và nuôi dạy 3 người con. Bà kể có lúc một ngày khám đến 120 bệnh nhân. Vì bệnh viện trước đây nhận cả các ca cấp cứu nên chuyện bà thức trắng đêm để tham gia phẫu thuật là bình thường.

“Tôi làm mọi thứ, từ khám bệnh, phát thuốc cho đến cả kế toán”, bà nhớ lại. Khi bệnh viện nhận thêm bệnh nhân nội trú và cần người nấu ăn, bà tự mình đứng ra lo liệu và thậm chí lấy bằng nấu ăn khi đã ngoài 30 tuổi.

Dù bận rộn, bà vẫn làm việc đầy năng lượng, ngay cả khi từng phải nhập viện điều trị ung thư. Bà Kasamatsu cho biết bí quyết trường thọ và khỏe mạnh của mình nằm ở chế độ ăn uống: “Hãy ăn thật nhiều rau - như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp. Ăn rau giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe".

Bắt đầu học piano ở tuổi 70

Ông Shigeru qua đời năm 2012 ở tuổi 91, hiện bà Kasamatsu sống một mình trong ngôi nhà ngay cạnh bệnh viện. Ở tuổi 100, bà vẫn đi lại không cần gậy, vẫn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hằng ngày, bà dành 1-2 giờ giải câu đố để phòng ngừa chứng mất trí nhớ. Sở thích của bà là chơi piano. Được truyền cảm hứng từ chồng, bà học piano từ năm 70 tuổi. Bà chơi thành thạo và thường ngân nga theo những bản nhạc như Moon River. Hiện bà vẫn đi học mỗi tuần và từng chăm chỉ luyện tập bản Thư gửi Elise của Beethoven, biểu diễn trong buổi hòa nhạc cùng các bạn trẻ.

Ngoài ra, bà vẫn tranh thủ đọc các tài liệu y khoa để cập nhật kiến thức khi có thời gian. Bà chưa hề có ý định nghỉ hưu. “Tôi hoàn toàn không thấy mệt hay khó chịu gì cả”, bà nói.