Barcelona không nhận một khoản tiền thưởng trực tiếp bằng tiền mặt cho chức vô địch La Liga, sau khi thắng Real Madrid 2-0, nhưng vẫn đảm bảo một nguồn thu khổng lồ trong bóng đá Tây Ban Nha.

Danh hiệu này đồng nghĩa với việc CLB sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, chủ yếu thông qua khoản phân chia bản quyền truyền hình, nơi đội đứng đầu bảng nhận phần lớn nhất.

Barca bảo vệ thành công danh hiệu La Liga. Ảnh: MD

Nhờ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga, Barca nhận phần cao nhất trong quỹ phân bổ dựa trên thành tích thể thao: khoảng 17% tổng quỹ.

Điều đó tương đương khoảng 57-60 triệu euro chỉ riêng nhờ chức vô địch, nhiều hơn vài triệu euro so với đội á quân.

Khoảng cách với đội xếp thứ hai thường rơi vào khoảng 6-7 triệu euro, một con số rất đáng kể trong bối cảnh giới hạn quỹ lương và kế hoạch chuyển nhượng.

Ngoài khoản đó, Barca còn nhận thêm các nguồn thu khác từ truyền hình. Đây là phần cố định mà mọi CLB đều được nhận cùng khoản chia theo mức độ ảnh hưởng xã hội.

Barcelona luôn thuộc nhóm hưởng cao nhất theo mức độ ảnh hưởng. Vì thế, tổng doanh thu truyền hình của họ dễ dàng vượt mốc 100 triệu euro trong mùa giải.

Khoảnh khắc Barca mừng chức vô địch. Nguồn: FCB

Tác động kinh tế của chức vô địch không dừng lại ở đó. Tổng thể, việc đăng quang có thể giúp CLB thu về từ 60-90 triệu euro gắn trực tiếp với La Liga, thậm chí tiệm cận 150 triệu euro nếu tính cả những hiệu ứng liên quan đến thành công thể thao.

Bên cạnh đó, vô địch La Liga cũng đảm bảo tấm vé trực tiếp dự Champions League, kéo theo nguồn thu rất lớn khác.

Chỉ riêng tiền tham dự, đội của Hansi Flick chắc chắn nhận khoảng 18 triệu euro, chưa kể các khoản thưởng cho mỗi chiến thắng và từng vòng đấu vượt qua.

Tóm lại, Barca sẽ không nhận một “khoản thưởng vô địch” cụ thể vì đăng quang La Liga, nhưng việc trở thành nhà vô địch giúp họ kiếm nhiều tiền hơn bất kỳ ai.

Nhờ đó, gã khổng lồ xứ Catalunya củng cố dư địa quỹ lương và tạo lợi thế tài chính cho tương lai – bao gồm việc mua ngôi sao.