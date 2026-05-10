Thầy trò Carrick đến làm khách Sunderland trong tâm trạng vô cùng thoải mái và… thư giãn, khi đã đảm bảo có vé dự Champions League mùa tới.

Đây là lần đầu tiên MU không ghi bàn, kể từ khi Carrick nắm đội vào tháng 1. Ảnh: Fabrizio Romano

So với đội hình xuất phát ở trận MU thắng 3-2 Liverpool, Carrick thực hiện 5 sự thay đổi, bao gồm sự hiện diện hiếm hoi của Mason Mount và Joshua Zirkzee.

Và có lẽ do đã hoàn thành mục tiêu của mùa giải, nên kết quả là MU đã có một màn trình diễn rời rạc, không gây được áp lực nào lên hàng phòng ngự của Sunderland, trong suốt trận để chung cuộc hòa tẻ nhạt 0-0.

Sau trận, Carrick lên tiếng phân bua: “Sân của Sunderland rất khó chơi. Họ có thành tích tốt trên sân nhà mùa này. MU chấp nhận với 1 điểm. Dù sao giữ sạch lưới luôn là điều tốt.

MU ghi rất nhiều bàn mùa này, chỉ là hôm nay không thành công trước Sunderland. Ra về với 1 điểm cũng ổn. Những phút cuối suýt nữa thì chúng tôi giành chiến thắng”.

Carrick cho rằng sân Sunderland khó chơi và 1 điểm cũng là chấp nhận được với MU. Ảnh: ESPN Asia

Khi được hỏi liệu có phải những thay đổi trong đội hình khiến MU chơi kém đi hẳn, Carrick đáp: “Đây chỉ là một trận đấu thôi và tôi thực hiện một số thay đổi. Hôm nay tôi thấy thái độ các cầu thủ đều tốt. Có 1 điểm trên sân khó chơi là kết quả tích cực, nên không cần phải bận tâm nhiều hay nhìn theo hướng tiêu cực”.

Thuyền trưởng tạm quyền cũng từ chối chê trách một số cầu thủ được đá chính hôm nay, chơi dưới mức trung bình: “Với tư cách là một đội, MU có thể chơi tốt hơn một chút. Nhưng các cậu ấy không ra sân để bị phán xét. Chúng tôi biết họ có thể làm được gì.

Các cầu thủ góp mặt trong trận đấu đều tham gia đóng góp sức mình. Tôi hài lòng với sự gắn kết, giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau trên sân của MU hôm nay“.