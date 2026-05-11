Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0 một cách dễ dàng trong trận Siêu kinh điển trên sân nhà Camp Nou ở vòng 35 La Liga.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Barca chính thức giành chức vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu – danh hiệu thứ hai liên tiếp cùng Hansi Flick, thứ 29 trong lịch sử CLB.

Rashford mở màn chiến thắng của Barca. Ảnh: MD

Marcus Rashford mở tỷ số cho Barca từ rất sớm với cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp. Lần đầu tiên kể từ Leo Messi năm 2012, một cầu thủ “Blaugrana” ghi bàn từ đá phạt ở “El Clasico”.

Không lâu sau, Dani Olmo đánh gót kiến tạo cho Ferran Torres, người thực hiện cú sút đánh bại Thibaut Courtois ở gần điểm phạt đền.

Real Madrid hiếm khi gây nguy hiểm cho khung thành Barca. Đội khách thi đấu uể oải và hầu như không có pha bóng đáng chú ý nào, ngoài cú đá ra mép lưới của Gonzalo Garcia.

Chiến thắng này càng thêm ý nghĩa với Hansi Flick, khi vài giờ trước trận ông nhận thông tin về việc cha mình qua đời.

Hansi Flick chọn ở lại dẫn dắt đội bóng ở Siêu kinh điển và giành La Liga, trước khi trở về quê nhà chịu tang cha.

“Tôi sẽ không bao giờ quên điều này”, Hansi Flick lên tiếng đầy cảm động khi thắng Real Madrid 2-0. “Hôm nay là một ngày khó khăn, cha tôi đã qua đời, nhưng ở đây cả đội đã thật tuyệt vời”.

Các cầu thủ tung Hansi Flick sau khi vô địch La Liga. Ảnh: MD

Chiến lược gia người Đức tiếp tục: “Cả đội đã cống hiến tất cả và tôi rất tự hào. Thật phi thường. Ai cũng có thể thấy điều đó. Mọi chuyện không hề dễ dàng.

Tất cả đều nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng, nhưng Real Madrid là đội bóng lớn. Chúng tôi đã chơi tốt và phòng ngự cũng rất hay”.

Pedri, cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu kinh điển, dành tặng danh hiệu cho HLV của Barca. “Chúng tôi muốn giành chiến thắng ngay tại đây, trong một trận ‘El Clasico’ để đời. Điều đó thật đặc biệt, bởi chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Chúng tôi ăn mừng cùng gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đây không phải điều ngày nào cũng có được. Chúng tôi muốn làm điều này vì Flick, danh hiệu được gửi tới bầu trời, dành cho cha ông ấy. Tất cả là vì ông ấy”.

De Jong cũng tri ân Hansi: “Flick rất quan trọng, ông ấy có ý tưởng rất rõ ràng. Trên sân, ông ấy cho chúng tôi rất nhiều tự do để thể hiện phẩm chất của mình”.

Về phần mình, Raphinha nhấn mạnh: “Flick giống như một người cha đối với tôi. Ông ấy đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào bản thân”.

