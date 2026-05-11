PSG trải qua trận đấu đầy vất vả trước Brest ở vòng 21 Ligue 1, nhưng vẫn biết cách giành trọn 3 điểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng muộn của Désiré Doué. Chiến thắng 1-0 giúp thầy trò HLV Luis Enrique tiếp tục giữ lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, dù chưa thể chính thức lên ngôi sớm trước hai vòng đấu.

Trước đối thủ chơi phòng ngự đầy kỷ luật, PSG gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Brest. Đội bóng thủ đô Paris kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép liên tục, nhưng các pha xử lý cuối cùng lại thiếu sự chính xác cần thiết.

Désiré Doué ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: PSG

Brest cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Đội khách duy trì cự ly đội hình hợp lý, tranh chấp quyết liệt và nhiều lần khiến các ngôi sao PSG rơi vào thế bế tắc. Càng về cuối trận, áp lực dành cho đội chủ sân Parc des Princes càng lớn khi họ cần một bàn thắng để tiến gần hơn tới chức vô địch.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 83. Lucas Hernández thực hiện đường kiến tạo chuẩn xác để Désiré Doué dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công quý giá này giúp PSG phá vỡ thế bế tắc và bảo toàn chiến thắng 1-0.

Dù vậy, niềm vui của PSG chưa thể trọn vẹn. Ở trận đấu cùng vòng, Lens cũng giành được 3 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi đội bóng của HLV Enrique với khoảng cách 6 điểm. Điều đó đồng nghĩa PSG vẫn phải chờ thêm để chính thức đăng quang Ligue 1 mùa này.