HLV người Tây Ban Nha đã khoanh tay giống biểu tượng CLB West Ham rồi nói to: "Cố lên West Ham!", trước khi hài hước chạy ra khỏi phòng họp báo.

Hôm nay, Pháo thủ sẽ có chuyến hành quân được dự báo khó khăn đến sân London, trong bối cảnh cả Arsenal và West Ham đều khát khao giành 3 điểm.

Pep khích lệ West Ham vùng lên đánh bại Arsenal - Ảnh: SunSport

Về phần Man "xanh", họ đã làm tốt phần việc của mình, đè bẹp Brentford 3-0 nhờ những khoảnh khắc bùng nổ của Doku, Haaland và Marmoush ở hiệp hai.

Pep thừa nhận: "Tôi yêu thích cuộc ganh đua này. Ít nhất cũng phải về nhì nên tôi rất hứng thú.

Mùa giải trước tôi muốn quên đi. Giờ thì Carabao Cup đã nằm trong tay chúng tôi. Còn trận chung kết FA Cup tại Wembley nữa nên tôi tất đón chờ.

Khi bạn đến nơi và cảm thấy công việc có thể hoàn thành, đó là điều đáng khen ngợi.

Chức vô địch Ngoại hạng không còn trong tầm kiểm soát, nhưng tất cả những gì Man City có thể làm là giành chiến thắng những trận còn lại."

Khi kết thúc phần bát biểu trước truyền thông, Pep Guardiola đưa ra lời cổ vũ dí dỏm dành cho West Ham và khẳng định, hôm nay ông sẽ là fan cứng của "Búa tạ".

Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 35 23 7 5 41 76
2 Manchester City 35 22 8 5 40 74
3 Manchester United 36 18 11 7 15 65
4 Liverpool 36 17 8 11 12 59
5 Aston Villa 35 17 7 11 4 58
6 Bournemouth 36 13 16 7 4 55
7 Brighton 36 14 11 11 10 53
8 Brentford 36 14 9 13 3 51
9 Chelsea 36 13 10 13 6 49
10 Everton 35 13 9 13 0 48
11 Fulham 36 14 6 16 -6 48
12 Sunderland 36 12 12 12 -9 48
13 Newcastle 35 13 6 16 -2 45
14 Leeds 35 10 13 12 -5 43
15 Crystal Palace 34 11 10 13 -6 43
16 Nottingham Forest 35 11 9 15 -2 42
17 Tottenham 35 9 10 16 -9 37
18 West Ham 35 9 9 17 -19 36
19 Burnley 35 4 8 23 -36 20
20 Wolves 36 3 9 24 -41 18

  • Xuống hạng