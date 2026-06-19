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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa làm rõ phương thức hoạt động, quy trình thao túng tâm lý khách hàng và kịch bản lừa đảo tinh vi của các đường dây tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ án, bắt tạm giam gần 200 bị can, từ lãnh đạo doanh nghiệp đến nhân viên, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, công an thu giữ 5.563 hợp đồng, xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới 612 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân thiệt hại nhiều nhất mất 8,5 tỷ đồng sau khi ký 42 hợp đồng, người thiệt hại ít nhất là 30 triệu đồng.

Dựng “bình phong” pháp lý, săn tìm người cao tuổi

Theo Công an TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, giao Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) làm lực lượng chủ công điều tra, triệt phá các đường dây này.

Công an TPHCM bắt giữ các đối tượng có vai trò chủ chốt. Ảnh: CA

Qua công tác rà soát, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel...

Qua điều tra, công an xác định các doanh nghiệp này có dấu hiệu hình thành những đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức, núp bóng mô hình kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" và các gói du lịch nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tài sản của nhiều người, trong đó phần lớn nạn nhân là người cao tuổi.

Công an khám xét hàng loạt công ty, địa điểm liên quan. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã dựng lên “vỏ bọc” pháp lý bằng cách thành lập hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng với tên gọi mang tính thương mại nhằm tạo sự tin tưởng cho khách hàng.

Để tăng độ tin cậy, các công ty này thuê văn phòng tại những vị trí đắc địa, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, xây dựng bộ máy vận hành bài bản với đầy đủ các bộ phận như ban giám đốc, pháp lý, telesales, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Nguồn dữ liệu khách hàng được các đối tượng thu thập, mua bán trái phép từ mạng xã hội, các hội nhóm du lịch và nhiều kênh khác. Nhóm mục tiêu mà các đường dây này tập trung tiếp cận là người trung niên, người cao tuổi có điều kiện kinh tế khá giả hoặc những người có nhu cầu đầu tư, tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động được quảng bá là an toàn, ổn định.

4 bước trong kịch bản thao túng tâm lý

Theo cơ quan công an, các đối tượng xây dựng một kịch bản lừa đảo bài bản, được chia thành nhiều giai đoạn nhằm từng bước dẫn dụ và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Bước 1: Tiếp cận, tạo sự tò mò. Đội ngũ telesales liên tục gọi điện đến danh sách khách hàng được thu thập trước đó, thông báo họ là những người may mắn nhận được chương trình tri ân với kỳ nghỉ miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc các phần quà giá trị. Các cuộc gọi được thực hiện theo kịch bản soạn sẵn, đánh vào tâm lý thích nhận ưu đãi và sự tin tưởng của khách hàng đối với các doanh nghiệp du lịch.

Những hợp đồng được sử dụng trong các vụ lừa đảo núp bóng kinh doanh “sở hữu kỳ nghỉ”. Ảnh: CACC.

Bước 2: Dẫn dụ tại các buổi giới thiệu sản phẩm. Khi khách hàng đến tham dự sự kiện, các đối tượng thường tặng quà hoặc trao các phần thưởng nhỏ để tạo thiện cảm và củng cố niềm tin. Sau đó, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá trị từ 30 triệu đến 420 triệu đồng, đồng thời đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như lợi nhuận 8-10%/năm, có thể bán lại với giá cao hơn sau thời gian ngắn hoặc được doanh nghiệp hỗ trợ thu mua, chuyển nhượng hợp đồng.

Bước 3: Gài bẫy hợp đồng, thúc ép thanh toán. Theo cơ quan điều tra, các hợp đồng được soạn thảo với nhiều điều khoản bất lợi cho khách hàng nhưng không được giải thích đầy đủ. Trong quá trình tư vấn, nhân viên liên tục tạo áp lực về thời gian, thúc giục khách hàng ký kết và thanh toán ngay để hưởng các chương trình ưu đãi.

Nhóm nhân viên bị bắt giữ khi công an khám xét tại 1 công ty. Ảnh: CACC

Bước 4: Kéo dài thời gian, tiếp tục thu tiền của nạn nhân. Khi khách hàng phát hiện dấu hiệu bất thường, yêu cầu chấm dứt hợp đồng hoặc đề nghị hoàn tiền, các đối tượng chuyển sang chiến thuật trì hoãn, đưa ra nhiều lý do khác nhau để kéo dài thời gian giải quyết.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng nộp thêm nhiều khoản phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp hoặc các khoản phí phát sinh khác với cam kết sẽ được thanh toán hoặc hoàn vốn sau đó. Thậm chí, một số trường hợp còn bị thuyết phục ký thêm hợp đồng mới dưới danh nghĩa hỗ trợ thu hồi vốn hoặc bù đắp các khoản phí đã đóng trước đó. Tuy nhiên, số tiền của khách hàng tiếp tục bị giữ lại và không được hoàn trả theo cam kết.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều khách hàng không được giữ bản hợp đồng gốc hoặc không được cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan, gây khó khăn cho việc đối chiếu quyền lợi và thực hiện các thủ tục khi phát sinh tranh chấp.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.