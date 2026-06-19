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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong những đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ án tại 11 công ty, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên doanh nghiệp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM đã khởi tố gần 200 bị can trong 11 vụ án lừa đảo núp bóng kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: CACC.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 5.563 hợp đồng, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, trường hợp bị chiếm đoạt nhiều nhất lên tới 8,5 tỷ đồng thông qua 42 hợp đồng, trong khi số tiền bị chiếm đoạt ít nhất là 30 triệu đồng từ một hợp đồng.

Tại cuộc họp báo mới đây, Công an TPHCM đã công bố danh sách hàng loạt doanh nghiệp bị xác định có liên quan đến các đường dây lừa đảo thông qua hoạt động mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ". Các công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel...

Đối tượng Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty CP dịch vụ League Of Resorts (LORS). Ảnh: CACC

Đến nay, giám đốc, chủ tịch của hàng loạt doanh nghiệp liên quan trong các vụ án đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận quá trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.

Điển hình, Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ League Of Resorts (LORS), khai rằng ngay từ khi thành lập và vận hành doanh nghiệp, Thọ cùng các đối tượng giữ vai trò chủ chốt đã lên kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Các loại hợp đồng thẻ thành viên được Công ty CP Dịch vụ League Of Resorts (LORS) sử dụng để chào bán, dụ dỗ khách hàng tham gia. Ảnh: CACC

Theo Thọ, các gói sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng của doanh nghiệp khác chỉ được sử dụng như công cụ tiếp cận khách hàng. Mục tiêu thực sự của công ty là thuyết phục khách hàng mua thẻ thành viên LORS và tiếp tục chi tiền cho các dịch vụ nghỉ dưỡng do doanh nghiệp cung cấp.

Thọ cho biết, nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với mức lợi nhuận từ 20-30%. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp không có chính sách thu mua lại các gói sản phẩm như đã cam kết.

"Thay vào đó, công ty tìm cách hướng khách hàng sang các gói sản phẩm mới với nhiều ưu đãi hơn để tiếp tục mua thêm hợp đồng", Thọ khai.

Theo đối tượng này, nguồn tiền huy động từ khách hàng mới và các hợp đồng phát sinh tiếp theo được sử dụng để duy trì hoạt động của công ty cũng như chi trả cho các nghĩa vụ liên quan đến những hợp đồng đã ký trước đó.

Đối tượng Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club và đồng bọn khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tương tự, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club, cũng khai nhận chi tiết về phương thức hoạt động của doanh nghiệp.

Theo lời khai của Tùng, công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các sự kiện được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.

Công ty Meli Club tại thời điểm bị công an kiểm tra. Ảnh: CACC

Sau khi khách hàng đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ. Theo cơ quan điều tra, bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ.

Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng xuống tiền.

Theo lời khai của Vũ Duy Tùng, số tiền thu được từ khách hàng chỉ được công ty sử dụng một phần nhỏ để đặt dịch vụ cho những người có nhu cầu thực tế. "Phần lớn số tiền còn lại công ty chiếm đoạt và sử dụng vào các mục đích khác...", Tùng khai nhận.