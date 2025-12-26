Ngày 26/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an xã Tân Phú đã bắt giữ Bùi Văn Hội (20 tuổi) và Bùi Phúc Tráng (18 tuổi, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, Hội bàn bạc với Tráng cùng đột nhập trạm thu phát sóng của các nhà mạng trộm dây cáp chống sét đem đi bán.

Hai thanh niên này chuẩn bị dụng cụ là kìm phá khóa, máy cắt rồi chọn những trạm phát sóng đặt ở vị trí đồi núi cao, cách xa khu vực dân cư để tránh bị phát hiện.

Hai đối tượng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Quá trình đi cắt trộm dây chống sét, Hội và Tráng không ở cố định mà thuê khách sạn để nghỉ và liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 21/12, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng khi đang cắt trộm dây chống sét tại một trạm phát sóng trên địa bàn xóm Cừa, xã Tân Phú.

Chỉ tính từ đầu tháng 12 đến khi bị bắt giữ, Hội và Tráng đã trộm cắp hơn 1 tấn đồng thành phẩm tại hơn 150 cột sóng ở khoảng 80 phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.

Số đồng cắt trộm được, hai đối tượng mang bán được hơn 200 triệu đồng để tiêu xài.

Cơ quan điều tra cho biết, việc lấy trộm dây cáp không chỉ hủy hoại tài sản mà còn gây nguy cơ tiềm ẩn sét đánh chết người và hư hỏng các thiết bị viễn thông trong mùa mưa bão.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.