Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Hưng tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Huy (SN 2002, quê Ninh Bình, hiện không có nơi cư trú ổn định) để điều tra về hành vi ‘Trộm cắp tài sản’.

Camera AI soi kẻ trộm đeo khẩu trang. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 23/12, anh H.A.T. (SN 1992, ngụ đường số 51, phường Tân Hưng) đến công an địa phương trình báo việc bị kẻ gian đột nhập nhà trộm cắp tài sản. Theo trình báo, đối tượng đã lấy 2 máy tính xách tay, 1 ví tiền chứa nhiều giấy tờ tùy thân; sau đó còn rút 14 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của anh T.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng phối hợp vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Đối tượng Phạm Ngọc Huy khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Đáng chú ý, lực lượng công an đã khai thác hiệu quả hệ thống camera AI. Dù kẻ trộm đeo khẩu trang, che một phần khuôn mặt, camera AI vẫn phân tích được dáng đi, đặc điểm hình thể, trang phục, hành vi di chuyển và dữ liệu khuôn mặt.

Từ các thông tin này, công an tiến hành truy xét và mới đây đã phát hiện, bắt giữ Phạm Ngọc Huy khi đối tượng đang ẩn náu tại một tiệm Internet trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây.

Theo cơ quan chức năng, Huy từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và mới chấp hành xong án phạt tù. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.