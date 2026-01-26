Sáng 26/1, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một trường hợp đa chấn thương nặng với tổn thương lóc da diện rộng do tai nạn giao thông.

Theo đó, bé N.N.M.T (9 tuổi, ngụ Tây Ninh) đang ngồi sau xe máy chở bà nội thì bị xe ben tông từ phía sau và cuốn vào gầm xe. Bé T. bất tỉnh khoảng 5 phút, có nhiều vết thương ở vùng chậu và chi dưới.

Bé T. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, sốc mất máu, xanh tái, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo. Đặc biệt, bệnh nhi bị lóc da toàn bộ vùng mông, tầng sinh môn, đùi và cẳng chân trái, lộ mỡ và cơ. Kết quả chụp CT cho thấy tình trạng tổn thương phức tạp: Mậu khí khoang cạnh sống, dập phổi, tràn dịch màng phổi trái, tụ khí - máu sau phúc mạc, tổn thương cơ chậu hai bên, gãy xương mu và xương ngồi, gãy phức tạp xương cùng cụt.

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, truyền 1,5 lít máu, 300ml huyết tương tươi đông lạnh, 6 đơn vị tiểu cầu cùng thuốc vận mạch. Sau khi ổn định, bệnh nhi được phẫu thuật cầm máu, cắt lọc vết thương, làm hậu môn tạm và cố định khung chậu gãy.

Hai ngày sau phẫu thuật, bé T. xuất hiện sốt, vùng da cùng cụt - thắt lưng - hông trái căng phồng, kém tưới máu, tụ dịch nhiều. Qua hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương lóc da Morel-Lavallée diện rộng - một dạng tổn thương hiếm gặp và khó điều trị.

Bệnh nhi tiếp tục được can thiệp cắt lọc diện rộng, đặt hệ thống hút áp lực âm tưới rửa liên tục từ vùng mông lưng, tầng sinh môn đến đùi và cẳng chân trái.

Trong gần 6 tuần, bé T. được chăm sóc vết thương trong điều kiện vô trùng tối đa, kết hợp điều trị hồi sức, hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, giảm đau và dinh dưỡng năng lượng cao. Khi vết thương mọc mô hạt tốt, bệnh nhi được ghép da dạng lưới để tăng diện tích che phủ.

Bác sĩ Tiến cho biết quá trình điều trị đã áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại như hệ thống hút áp lực âm tưới rửa liên tục, cắt lọc không đau bằng máy siêu âm chuyên dụng, sử dụng các loại gạc và dung dịch chăm sóc vết thương cao cấp.

Tổng chi phí điều trị lên đến khoảng 500 triệu đồng. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi. Sau gần 6 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại và Khoa Chấn thương chỉnh hình, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần. Vùng da ghép tiến triển tốt, cháu tỉnh táo, vết thương lành và được xuất viện.