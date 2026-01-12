Ngày 12/1, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa chạy đua với thời gian để cấp cứu thành công một người đàn ông trẻ tuổi bị vết thương nhỏ nhưng đâm thấu tim.

Trước đó, 2h45 ngày 4/1, anh T.V.H (30 tuổi) được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nặng do vết thương vùng ngực. Khi nhập viện, người bệnh còn tỉnh nhưng thở gấp, mạch nhanh, huyết áp khó đo.

Trên thành ngực phải của người bệnh chỉ ghi nhận một vết thương nhỏ, dài khoảng 1cm. Các bác sĩ cấp cứu nhận định đây là ca bệnh có nguy cơ diễn tiến rất nhanh nên lập tức thực hiện siêu âm tim tại giường.

Kết quả cho thấy tình trạng hết sức nguy kịch: tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều gây chèn ép tim, đặc biệt là thất phải. Đây là tình trạng có thể khiến tim ngừng đập bất cứ lúc nào.

Ngay lập tức, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Khoa Hồi sức Cấp cứu trở thành “trung tâm chỉ huy”, các y bác sĩ khẩn trương tiến hành hồi sức ban đầu, ổn định tạm thời và kết nối tức thì với các chuyên khoa liên quan. Anh H. được đưa thẳng vào phòng mổ trong “thời gian vàng”.

Khi mở ngực bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận màng tim căng phồng. Ngay sau khi mở màng tim, khoảng 100ml máu được hút ra, giúp giải phóng áp lực đang chèn ép trái tim người bệnh. Huyết động dần cải thiện, tuy nhiên tim vẫn co bóp yếu.

Thăm dò kỹ hơn, ê-kíp phẫu thuật phát hiện vết thương gây thủng tâm nhĩ phải rất nguy hiểm, nếu chậm trễ sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng bệnh nhân. Các bác sĩ nhanh chóng khâu kín lỗ thủng, kiểm soát hoàn toàn tình trạng chảy máu và đóng ngực an toàn.

Sau 4 ngày hậu phẫu, anh H. tỉnh táo, sinh hoạt và ăn uống bình thường. Dẫn lưu màng phổi đã được rút, kết quả siêu âm tim kiểm tra cho thấy tình trạng ổn định. Hiện người bệnh hồi phục tốt và dự kiến xuất viện trong thời gian tới.

Người đàn ông phải đi cấp cứu khi đang phát biểu tại đám cưới cháu Một người đàn ông đã được cứu sống sau khi bất ngờ ngừng tim trong lúc đang phát biểu tại lễ cưới của cháu.

Người đàn ông vào cấp cứu lúc nửa đêm, bác sĩ nói 'vừa giận vừa thương' Đau bụng do thoát vị ruột, người đàn ông cố chịu đựng gần 8 giờ đồng hồ cho đến khi kiệt sức mới nhờ người nhà đưa vào viện cấp cứu.