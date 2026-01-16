Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một sản phụ mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở tuần thai thứ 36, bị rau tiền đạo trung tâm, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do chảy máu ồ ạt. Bệnh nhân được đưa vào viện từ ngày 13/1, thời điểm cả sản phụ và thai nhi đều đứng trước nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Trong tình huống khẩn cấp, từng phút trôi qua đều mang tính quyết định. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã huy động nhiều chuyên khoa phối hợp xử trí. Khoa Sản nhanh chóng đánh giá tình trạng, đưa ra chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Khoa Hồi sức cấp cứu - Gây mê hồi sức kiểm soát huyết động, đảm bảo an toàn cho sản phụ trong suốt quá trình phẫu thuật. Phòng Mổ được chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian ngắn nhất, trong khi đơn vị Huyết học - Truyền máu khẩn trương cung ứng máu, kiểm soát tình trạng mất máu nghiêm trọng của bệnh nhân.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và khẩn trương giữa các đơn vị, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn. Tình trạng chảy máu được kiểm soát, em bé cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, sản phụ qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau mổ. Hai sinh mệnh đã được giữ lại từ lằn ranh sinh tử bằng trình độ chuyên môn, sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y, bác sĩ.

Theo đại diện bệnh viện, phía sau mỗi ca cấp cứu thành công là áp lực lớn, sự tập trung cao độ và tinh thần không cho phép bất kỳ sai sót nào. Thành công của ca mổ lần này tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của sự phối hợp liên chuyên khoa trong xử trí các ca sản khoa nguy kịch, nơi mỗi cá nhân đều là một mắt xích quan trọng trong hành trình bảo vệ sự sống.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ của bệnh viện cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần quản lý thai kỳ chặt chẽ, thăm khám định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của cơ sở y tế chuyên khoa. Việc phát hiện sớm các bệnh lý sản khoa nguy hiểm như rau tiền đạo, tiền sản giật, bất thường bánh rau… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp theo dõi sát, can thiệp kịp thời và hạn chế tối đa những biến chứng có thể xảy ra.

