Ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân Y.D. (34 tuổi, trú xã D’Ran) đã tử vong do ngộ độc nấm rừng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/6, anh D. hái nấm mọc hoang trong rừng mang về chế biến làm thức ăn cho gia đình. Sau bữa ăn, anh D. cùng vợ và hai con nhỏ xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Cả gia đình được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Một loài nấm độc mọc với số lượng lớn tại rừng thông Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Ngọc Phúc

Trong đó, anh D. bị ngộ độc nặng, hôn mê sâu, phải lọc máu và điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. Một người con của anh hiện được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Liên quan vấn đề trên, Sở Y tế Lâm Đồng khuyến cáo, mùa mưa với độ ẩm cao khiến nấm hoang dại phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc. Người dân không nên thu hái, chế biến nấm lạ, nấm rừng không rõ nguồn gốc; nếu có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn nấm cần đến cơ sở y tế ngay.