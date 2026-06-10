Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa điều trị thành công một trường hợp ngộ độc sau khi ăn cá nóc.

Cụ thể, lúc 19h49 ngày 8/6, Khoa Cấp cứu Hồi sức - Tích cực chống độc tiếp nhận bệnh nhân L.Q.P (33 tuổi) trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và vã mồ hôi sau khi ăn cá nóc.

Ngay sau khi nhập viện, anh P. được các bác sĩ theo dõi sát và điều trị tích cực. Sau một ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Theo các chuyên gia chống độc, cá nóc chứa tetrodotoxin - một trong những độc tố thần kinh mạnh nhất được biết đến hiện nay, có độc tính cao gấp khoảng 275 lần xyanua. Chỉ cần khoảng 0,5mg độc tố cũng có thể gây tử vong cho một người trưởng thành.

Tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch. Chỉ vài phút đến vài giờ sau khi ăn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê mặt, sau đó liệt cơ toàn thân, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Phần lớn trường hợp tử vong do liệt cơ hô hấp dẫn đến ngừng thở.

Độc tố này tập trung nhiều ở gan, buồng trứng, ruột, da và một phần trong thịt cá. Đáng lo ngại, tetrodotoxin không bị phá hủy ở nhiệt độ nấu ăn thông thường nên dù được luộc, hấp, chiên hay nướng, cá nóc vẫn có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu được sử dụng làm thực phẩm.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết ngộ độc cá nóc luôn nằm trong nhóm ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong cao.

Tại vùng biển Việt Nam có hàng chục loài cá nóc khác nhau. Không chỉ cá nóc, một số sinh vật biển khác như bạch tuộc vòng xanh, một số loài ốc biển hay con so cũng có thể chứa độc tố tetrodotoxin.

Nguy cơ ngộ độc không chỉ đến từ cá nóc tươi sống mà còn từ các sản phẩm chế biến. Trung tâm Chống độc từng ghi nhận các trường hợp ngộ độc do sử dụng chả cá, cá khô tẩm vừng và một số thực phẩm khác có chứa độc tố này.

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